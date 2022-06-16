Нещодавно репер Jay Z взяв на баскетбольний матч NBA у Сан-Франциско свою доньку, якій 7 січня цього року виповнилось 10 років. Зіркової матусі Бейонсе і близняток не було.

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Батько з донькою одягнули однакові чорні спортивні костюми з кросівками, а Блю Айві мала ще чорну шкіряну куртку. На її голові було пишне кучеряве волосся, яке раніше вона часто заплітала у дрібні кіски.

На фотокартках та відео, які потрапили в мережу, Блю Айві виглядає дещо скромно та стримано, і це ще більше зачарувало публіку в інтернеті. Особливо шанувальникам сподобався момент, коли репер усміхається в камеру, обіймаючи доньку і цілуючи її в щоку, а та вивертається з його обіймів.

"Крутості" фото додає те, що дівчинка – неймовірно схожа зі своєю мамою. І справа не лише у зовнішності, а й манерах та міміці. Користувачі знайшли фото молодшої Бейонсе та порівняли її з Блю Айві – і схожість просто вражає!



Неймовірна схожість Блю Айві з матусею / Фото з соцмереж

Фанати не можуть повірити, що дівчинка так швидко виросла, адже ще недавно вона була зовсім дитячою, а зараз стає впевненим у собі підлітком.

Бейонсе та Блю Айві у 2021 році: фото

Сім'я Бейонсе

Зазначимо, що окрім Блю Айві, у Jay Z та Бейонсе є ще двоє дітей – близнюки Сер та Румі. Вони народились у 2017 році. Бейонсе з моменту других пологів ретельно приховує особисте життя та не демонструє його в мережі. Зрідка вона публікує кадри, як відпочиває з рідними у Європи чи на інших континентах.

Щодо Блю Айві, то у свої юні роки вона вже добилась багатьох успіхів. Вона стала лауреатом кількох премій, у тому числі Греммі за найкраще музичне відео року (Brown Skin Girl), а також наймолодшою володаркою BET Award у віці восьми років, коли виграла BET Her Award у 2020. На її рахунку також премії NAACP Image Awards та Soul Train Awards.

Наразі невідомо, чи повторить дівчинка успіх своїх батьків-виконавців, проте підтримку з їхнього боку вона вже точно відчуває.