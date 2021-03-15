Найстарша донька подружжя Бейонсе та Jay-Z Блю Айві Картер встановила історичний рекорд – вона стала другою наймолодшою артисткою, яка удостоєна Греммі. Першість все ще досі тримає Леа Пісолл, яка у 8-річному віці завоювала Греммі в номінації "Найкращий альбом".

Ввечері 14 березня у США відбулась музична премія Греммі, де зірки були удостоєні найвищими нагородами у сфері музики. Зокрема, заповітну статуетку отримала 9-річна Блю Айві Картер, яка разом зі своєю зірковою матусею Бейонсе, а також SAINt JHN & WizKiD виконала пісню Brown Skin Girl. Роботу було номіновано у категорії "Найкращий музичний кліп", тому дівчинка теж отримала статуетку.

Варто побачити Бейонсе і Тейлор Свіфт встановили рекорд за кількістю завойованих Греммі

Блю Айві Картер у кліпі Brown Skin Girl: дивитись відео онлайн

Таким чином талановита Блю Айві одразу потрапила у список рекордсменів, поступившись лише одним місцем артистці Леї Пісолл, яка у 2001 році була в складі групи Peasall Sisters і всього у 8 років завоювала Греммі.

Оскільки церемонія Греммі-2021 проходила в умовах суворих карантинних обмежень, Блю Айві не була присутня на церемонії. За неї нагороду отримала матуся Бейонсе, яка не стримувала емоцій разом з Jay-Z у залі присутніх. На сцені жінка зазначила, що дуже пишається своєю донечкою і вдячна, що може бути її матір'ю.

Сама ж Бейонсе також встановила рекорд – завдяки двом нагородам на 63-й церемонії нагородження (за "Найкраще музичне відео" та "Найкраще виконання у стилі R&B") вона зібрала 28 статуеток Греммі за всю історію музичної кар'єри.

Що відомо про Греммі-2021: коротко