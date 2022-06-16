Недавно рэпер Jay Z взял на баскетбольный матч NBA в Сан-Франциско свою дочь, которой 7 января этого года исполнилось 10 лет. Звездной мамочки Бейонсе и близнецов не было.

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Отец с дочерью одели одинаковые черные спортивные костюмы с кроссовками, а у Блю Айви еще была черная кожаная куртка. На ее голове были пышные вьющиеся волосы, которые раньше она часто заплетала в мелкие косички.

На попавших в сеть фотографиях и видео Блю Айви выглядит несколько скромно и сдержанно, и это еще больше очаровало публику в интернете. Особенно поклонникам понравился момент, когда рэпер улыбается в камеру, обнимая дочь и целуя ее в щеку, а та из его объятий.

"Крутости" фото добавляет то, что девочка – невероятно схожа со своей мамой. И дело не только во внешности, но и манерах и мимике. Пользователи нашли фото младшей Бейонсе и сравнили ее с Блю Айви – и похожесть просто поражает!



Невероятное сходство Блю Айви с мамочкой / Фото из соцсетей

Фанаты не могут поверить, что девочка так быстро выросла, ведь недавно она была совсем детской, а сейчас становится уверенным в себе подростком.

Бейонсе и Блю Айви в 2021 году: фото

Семья Бейонсе

Отметим, что кроме Блю Айви у Jay Z и Бейонсе есть еще двое детей – близнецы Сэр и Руми. Они родились в 2017 году. Бейонсе с момента вторых родов тщательно скрывает личную жизнь и не демонстрирует ее в сети. Изредка она публикует кадры, как отдыхает с родными в Европе или на других континентах.

Что касается Блю Айви, то в юные годы она уже добилась многих успехов. Она стала лауреатом нескольких премий, в том числе Грэмми за лучшее музыкальное видео года (Brown Skin Girl), а также самой молодой обладательницей BET Award в возрасте восьми лет, когда выиграла BET Her Award в 2020. На ее счету также премии NAACP Image Awards и Soul Train Awards.

Пока неизвестно, повторит ли девочка успех своих родителей-исполнителей, однако поддержку с их стороны она уже чувствует.