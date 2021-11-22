24 и 25 ноября известный украинский певец Олег Винник должен был выступить с сольными концертами во Дворце "Украина". Но мероприятия были отменены.

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Олег Винник перенес концерты

Артист признался, что из-за состояния здоровья он не может выйти на сцену. Несмотря на все попытки все-таки провести концерты, звезда решил перенести мероприятия на весну 2022 года.

Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи состоялись. Но, к сожалению, на сегодня состояние моего здоровья не позволяет выйти на сцену. Надеюсь на Ваше понимание и искренне благодарен за Вашу безграничную любовь!

– поделился Олег Винник.

Исполнитель добавил, что билеты, приобретенные поклонниками, остаются действительными. Новые даты выступлений он объявит позже.



Олег Винник / Фото из инстаграма Олега Винника

Отметим, уже не впервые знаменитость переносит концерт из-за состояния здоровья. 16 октября Олег Винник должен был выступить в Запорожье. Но по причине ларингита певец решил перенести событие на весну 2022 года.

Текст публикации Олега Винника

Внимание Друзья, вынужден сообщить, что концерты во Дворце "Украина" 24 и 25 ноября перенесены на весну 2022 года. Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи состоялись. Но, к сожалению, на сегодня состояние моего здоровья не позволяет выйти на сцену. Надеюсь на Ваше понимание и искренне благодарен за Вашу безграничную любовь! Все билеты остаются действительными. Новые даты выступлений будут объявлены дополнительно. Следите за анонсами и берегите себя!