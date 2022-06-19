Ще 6 років тому український колектив "Антитіла" випустив щемливу пісню "У книжках". У ній розповідається про хлопчика, батько якого помер на війні.

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"Антитіла" віддали шану татам

У День батька, який в Україні цього року святкують 19 червня, гурт вирішив присвятити пісню "У книжках" всім татам, які віддали своє життя за Україну. На жаль, їхня композиція через російське вторгнення знову стала вкрай актуальною.

У цей День Батька – присвячується усім воїнам, які віддали життя за Україну та назавжди стали Янголами-охоронцями для своїх дітей І в книжках, колись в книжках,

– поділилися музиканти.

"Він вивчить всі кольори, цифри й букви, закінчить школу, інститут. Дізнається про кохання і дружбу, радість і розчарування. Можливо, стане великим винахідником або відомим коміком, можливо, напише важливий програмний код, чи врятує комусь життя... Але вже ніколи не дізнається одного – голосу тата. Війна має багато смислів... Але нею не можна виправдати дитячі сльози. Ніколи!" – додав Тарас Тополя.

Також гурт поділився особливо зворушливими рядками з пісні: "Розцілує посмішку знайому. Вже сам до підвіконня дотягнувся, І нарешті тато повернувся, У назвах вулиць, а він чекав удома".

"Антитіла" – "У книжках": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, музиканти з гурту "Антитіла" служать у територіальній обороні. Нещодавно лідер гурту Тарас Тополя спростував міф про те, що зірки мають певні привілеї під час служби.

Він наголосив, що ТрО – не іграшки: "Усі чомусь думають (і я в принципі розумію, чому), що це якась показуха. Насамперед це робота, яку ти маєш робити. І не важливо, хто ти – зірка, не зірка. Тут такі люди різні зібрані. І бізнесмени, і мільйонери, і власники заводів. І всі як один роблять свою роботу".