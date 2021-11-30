Справжній американець, – Катерина Кухар розповіла, як їй працювалось з Максом Чмерковським

У п'ятому сезоні "Танців з зірками за суддівський стіл вперше сів Макс Чмерковський. Українсько-американський танцюрист доповнив незмінний дует Катерини Кухар і Влада Ями. В інтерв'ю Showbiz 24 балерина розповіла, як їй працювалось з новачком.

У нового складу суддів "Танців з зірками" склались чудові стосунки. Вони були друзями як у кадрі, так і за лаштункам. Схоже, Катерина Кухар не проти, щоб Макс Чмерковський залишився в журі, адже не шкодує компліментів на його адресу.

Усі деталі тут Інтерв'ю з Катериною Кухар про "Танці з зірками": фаворит, прямі ефіри та новий сезон

Максим дуже приємний, толерантний, позитивний, вихований, інтелігентний, інтелектуальний чоловік. Він дуже дружній, як справжній американець,

– розповіла Катерина Кухар.

Судді "Танців з зірками" / Фото з інстаграму Катерини Кухар

Прима-балерина додала, що переможець американської версії "Танців з зірками" манерою поведінки нагадує їй Даніеля Салема. До слова, телеведучий знайомий з Чмерковським і навіть проводив йому екскурсію рідною Одесою.

Щодо суддівства на "Танцях", то Катерина Кухар часто мала різні погляди з королем латини. Найсуворіша суддя проєкту сперечалась з колегою просто в прямому ефірі, однак їхні конфлікти радше нагадували тактовну дуель.

Сперечатися з ним – це саме задоволення. Бо і він, і я завжди робимо це з усмішкою, повагою одне до одного, з задоволенням та азартом,

– зауважила балерина.