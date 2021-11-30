У нового складу суддів "Танців з зірками" склались чудові стосунки. Вони були друзями як у кадрі, так і за лаштункам. Схоже, Катерина Кухар не проти, щоб Макс Чмерковський залишився в журі, адже не шкодує компліментів на його адресу.
Усі деталі тут Інтерв'ю з Катериною Кухар про "Танці з зірками": фаворит, прямі ефіри та новий сезон
Максим дуже приємний, толерантний, позитивний, вихований, інтелігентний, інтелектуальний чоловік. Він дуже дружній, як справжній американець,
– розповіла Катерина Кухар.
Судді "Танців з зірками" / Фото з інстаграму Катерини Кухар
Прима-балерина додала, що переможець американської версії "Танців з зірками" манерою поведінки нагадує їй Даніеля Салема. До слова, телеведучий знайомий з Чмерковським і навіть проводив йому екскурсію рідною Одесою.
Щодо суддівства на "Танцях", то Катерина Кухар часто мала різні погляди з королем латини. Найсуворіша суддя проєкту сперечалась з колегою просто в прямому ефірі, однак їхні конфлікти радше нагадували тактовну дуель.
Сперечатися з ним – це саме задоволення. Бо і він, і я завжди робимо це з усмішкою, повагою одне до одного, з задоволенням та азартом,
– зауважила балерина.