"Грандіозна вигадка": у справі Деппа та Герд знайшли докази брехні акторки

Судова справа щодо звинувачення Ембер Герд свого колишнього чоловіка Джонні Деппа у насильства, дала ще одну тріщину. Нові дані з камер поліцейських у Лос-Анджелесі вказують на те, що Ембер Герд брехала про один з інцидентів між парою.
Як зазначили у виданні, акторка Ембер Герд начебто стверджувала, що чоловік після чергової сварки був агресивним, наніс їй травми, а в будинку влаштував погром. Поліцейські були на місці події в Лос-Анджелесі, а кадри з їхніх нагрудних камер начебто підтверджують недостовірність слів зірки.
До слова Не виконала обіцянку: адвокати Джонні Деппа звинуватили Ембер Герд у брехні
Поліцейські також підтвердили, що не виявили ані тілесних ушкоджень, ані матеріального збитку, ані свідчень злочину. Адвокат Джонні Деппа переконаний, що Ембер Герд намагалась вчергове збрехати у процесі слідства.
Ембер Герд і її друзі описали хаотичне і брудне місце злочину, але нещодавно випущені відео поліції Лос-Анджелеса недвозначно показують, що пентхаус був абсолютно неушкодженим і що їхні показання були ще однієї грандіозною вигадкою,
– заявив представник актора.
Що відомо про справу Герд та Деппа?
- Після гучного розлучення пари у 2017 році, Ембер продовжила псувати репутацію ексчоловіку. У виданні The Sun вона розповіла про скандальні подробиці із їхнього життя.
- Чоловік подав у суд на таблоїд, оскільки матеріали про це нашкодили його кар'єрі, а звинувачення, оприлюднені в ній, були неправдою.
- Згодом Депп програв справу проти газети The Sun і йому відмовили в апеляції, але він пообіцяв надати розголосу докази брехні своєї колишньої. Чоловік планує відновити репутацію в очах мільйонів прихильників.