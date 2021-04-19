Как отметили в издании, актриса Эмбер Херд якобы утверждала, что муж после очередной ссоры был агрессивным, нанес ей травмы, а в доме устроил погром. Полицейские были на месте происшествия в Лос-Анджелесе, а кадры с их нагрудных камер якобы подтверждают недостоверность слов звезды.

К слову Не выполнила обещание: адвокаты Джонни Деппа обвинили Эмбер Херд во лжи

Полицейские также подтвердили, что не обнаружили ни телесных повреждений, ни материального ущерба, ни свидетельств преступления. Адвокат Джонни Деппа убежден, что Эмбер Херд пыталась в очередной раз соврать в процессе следствия.

Эмбер Херд и ее друзья описали хаотическое и грязное место преступления, но недавно выпущенные видео полиции Лос-Анджелеса недвусмысленно показывают, что пентхаус был абсолютно невредимым и их показания были еще одной грандиозной выдумкой,

– заявил представитель актера.

Что известно о деле Херд и Деппа?