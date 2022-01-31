Исполнительница обожает разнообразные съемки и часто устраивает их просто во время прогулок. На днях Злата предстала перед камерой возле одного из заведений, которое расположено в столице.

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Дерзкий образ Златы Огневич

Певица выбирает для прогулок как элегантные, так и дерзкие образы. На фотографиях, которые звезда распространила в сети недавно, она предстала перед камерой в черном спортивном костюме, который состоял из брюк и удлиненного oversize худи с капюшоном и оригинальным принтом. Соединила такой костюм со стильными кроссовками неонового зеленого цвета.

Поскольку на улице было довольно прохладно, то поверх худи Злата надела черный пуховик. Волосы в этот раз она решила аккуратно собрать сзади, а на лице сделала легкий макияж в нюдових тонах с акцентом на губах, которые накрасила помадой.

Дерзкий look Златы Огневич / Фото из инстаграма певицы

За страницей Златы в инстаграме следят более 470 тысяч пользователей Сети. Они не оставляют ни одну публикацию без внимания и постоянно в комментариях засыпают девушку комплиментами.