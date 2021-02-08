Сексуальна британська модель продовжує розбурхувати уяву публіки. Демі Роуз поділилася новими фото, на яких красувалась перед камерою в спокусливому бікіні. У кадрі її пишний бюст виглядав дуже відверто.

Блогерка з майже 16-мільйонною аудиторією підписників в інстаграмі захопила мережу новими кадрами. Вже кілька місяців вона відпочиває на острові Ібіца, що в Іспанії. Тамтешній клімат дозволяє Демі Роуз мати в гардеробі лише пікантні пляжні образи, які підкреслюють всі принади її неймовірного тіла.

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Демі Роуз в спокусливому бікіні

Локацією для свіжих світлин стала зірки вілла на березі моря. Вона сфотографувалась у чорному бікіні на зав'язках. У кадрі Демі Роуз показала пишні груди великого розміру та струнку талію. Вона мала вкрай сексуальний вигляд.

На елітному курорті модель не забуває про косметику. Милі риси обличчя вона підкреслила ніжним макіяжем з блискучою рожевою помадою та акцентом на очі. Довге волосся шатенка зібрала у високий хвіст, який ефектно обіграла перед камерою. Нові фото красуні оцінили в понад 400-тисяч лайків.



Демі Роуз в купальнику / Фото Instagram / @demirose



Демі Роуз в купальнику / Фото Instagram / @demirose