Сексуальная британская модель продолжает будоражить воображение публики. Деми Роуз поделилась новыми фото, на которых красовалась перед камерой в соблазнительном бикини. В кадре ее пышный бюст выглядел очень откровенно.

Блогер с почти 16-миллионной аудиторией подписчиков в инстаграме восхитила сеть новыми кадрами. Уже несколько месяцев она отдыхает на острове Ибица, что в Испании. Тамошний климат позволяет Деми Роуз иметь в гардеробе лишь пикантные пляжные образы, которые подчеркивают все прелести ее невероятного тела.

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Деми Роуз в соблазнительном бикини

Локацией для свежих фотографий стала вилла звезды на берегу моря. Она сфотографировалась в черном бикини на завязках. В кадре Деми Роуз показала пышную грудь большого размера и стройную талию. Вид у нее был крайне сексуальный.

На элитном курорте модель не забывает о косметике. Милые черты лица она подчеркнула нежным макияжем с блестящей розовой помадой и акцентом на глаза. Длинные волосы шатенка собрала в высокий хвост, который эффектно обыграла перед камерой. Новые фото красавицы оценили в более 400 тысяч лайков.



Деми Роуз в купальнике / Фото Instagram / @demirose



Деми Роуз в купальнике / Фото Instagram / @demirose