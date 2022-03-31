"Спочатку був дзвінок", – Наталка Карпа показала, який несподіваний сюрприз влаштував її чоловік

Співачка Наталка Карпа залишилась в Україні з маленькою донькою і не планує виїжджати. Адже тут – вся її родина та чоловік Євген. Попри усі колишні негаразди у сім'ї, пара залишається разом і, схоже, багато що переоцінила в час війни.

Як відомо, Євген Терехов зараз захищає столицю, щоправда, невідомо – у лавах ЗСУ чи ТрО, а Наталка з донькою перебувають на рідній Львівщині. Між парою – сотні кілометрів, але чоловік влаштував приємний сюрприз коханій – приїхав до неї з візитом.

До слова Чекаю з перемогою, – Наталка Карпа показала, як її чоловік-захисник спить на картонках в укритті

Жінка поділилась в інстаграм-сторіс, що спочатку він їй зателефонував по відеозв'язку. Тоді чоловік був просто в автомобілі і Наталка нічого не підозрювала.



Євген Терехов подзвонив жінці по відеозв'язку / Фото з інстаграм-сторіс Карпи

А потім приїхав до неї додому, через що Карпа дуже розчулилась від несподіванки. Хоч фото нечітке, але помітно, що Наталка – ледь заплакана.

Війна дає багато нових усвідомлень та переосмислень,

– написала артистка.



Терехов приїхав до дружини / Фото з інстаграм-сторіс Карпи

Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення Росії у пари була криза у стосунках. Наталка Карпа вперше заговорила про це у листопаді 2021 року. За її словами, проблеми у шлюбі почалися після появи доньки Злати, адже всю себе співачка віддавала дитині, а на Євгена її не вистачало. Так, пара була за крок від розлучення, але вирішила спробувати зберегти сім'ю. Зараз вона перебуває в Україні, аби не розлучатись надовго і далеко з чоловіком. Євген, як відомо, ветеран АТО та мав колись серйозне поранення.