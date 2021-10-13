"Співають всі": Євген Хмара серед суддів, його дружина – на сцені

Дружина Євгена Хмари – Дар'я Ковтун виступила на сцені народного вокального шоу "Співають всі!". Вона отримала 97 балів та пройшла у фінал, де змагатиметься за перемогу та пів мільйона гривень. Євген був серед зіркової сотні й віддав свій голос дружині, однак зізнався, якби її результат відрізнявся від чийогось на один бал, то він би відмовився від голосу.

Євген Хмара декілька тижнів був серед суддів шоу "Співають всі". В одному з випусків учасницею стала його дружина Дар'я Ковтун. Дівчина не хотіла підвести чоловіка, а він чув, як колеги перешіптувалися за спиною.

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Виступ Дар'ї Ковтун на "Співають всі!"

Судді були в захваті від бездоганного вокалу Дар'ї. Її підтримали під час першого виступу та у співочій дуелі й дівчина таки змогла потрапити у фінал. Та після виходу епізоду на екрани, у соціальних мережах деякі користувачі зазначають, що такий результат Ковтун несправедливий, бо серед суддів є її чоловік. Однак чимало глядачів наголошують, що Дар'я виступила неперевершено й зіркова сотня оцінювала вокал, а не те, хто її чоловік.

Виступ Дар'ї Ковтун (ODARA) на "Співають всі!": дивіться відео онлайн

Євген зізнався, що саме він заповняв заявку на участь в шоу замість Дар'ї: "Я переконав її, що це шоу допоможе зазвучати ще більше. Але все одно, коли вона вийшла на сцену, мене переповнювали емоції. З одного боку я хвилювався за неї й хотів якогось допомогти. А з іншого – пишався та захоплювався талантом.

У мене була думка не голосувати. Але яким би я був чоловіком, якби не підтримав кохану дружину? До того ж мій голос – це відсоток з сотні. Для себе я вирішив так: щоб все було чесно, якщо буде якийсь батл, де буде різниця саме в один голос, то я попрошу пробачення в Даші та відмовлюся від голосу,

– додав композитор.

Хоча Дар'я на сцені була дуже впевненою та спокійною, всередині все-таки дуже хвилювалася. Вона знала, що серед суддів її коханий, тому хотіла виступити якомога краще та не підвести його.



Євген Хмара та Дар'я Ковтун / Фото пресслужби

Вже 16 жовтня вона виступатиме у великому фіналі, де боротиметься за перемогу в "Співають всі!" ще з 13 учасниками.