Сім тижнів проєкт "Співають всі!" підкорював серця українських телеглядачів. У кожному випуску до фіналу автоматично потрапляв учасник, який зміг отримати найбільше балів. Ще одного фіналіста визначали під час співочої дуелі.

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Всі фіналісти "Співають всі!"

Валентин Мушинський

Місто: Луцьк

Вік: 28 років



Валентин вийшов на сцену народного шоу з піснею культового гурту Linkin Park – Numb. Хлопцеві вдалося отримали від зіркової сотні 93 бали.

Виступ Валентина Мушинського на "Співають всі!": дивіться відео онлайн

Олена Жигарєва

Місто: Київ

Вік: 39 років



Під час першого виступу Олена виконала трек гурту "А-Студіо" – "Улетаю", яким підняла 89 суддів. А для співочої дуелі обрала хіт Fergie – London Bridge і отримала за нього 90 балів.

Виступ Олени Жигарєвої на "Співають всі!": дивіться відео онлайн

Муаяд Абдельрахім

Місто: Одеса

Вік: 16 років



Муаяд змусив усю сотню піднятися з місць та натиснути кнопки, коли заспівав пісню Андрія Кузьменка – "Люди, як кораблі".

Виступ Муаяда Абдельрахіма на "Співають всі!": дивіться відео онлайн

Тетяна Кісільова

Місто: Житомир

Вік: 38 років



Спершу Тетяна підкорила драйвовою піснею AC/DC – Highway to hell, з якою зібрала 95 балів. Цей результат дозволив їй посісти місце в трійці лідерів, та згодом довелося боротися за право стати фіналістом у співочій дуелі. Там Кісільова виконала композицію Олі Рокбергера – Baby I'm Crazy, за яку отримала 95 балів.

Виступ Тетяни Кісільової на "Співають всі!": дивіться відео онлайн

Катя Северова

Місто: Миколаївська область

Вік: 20 років

20-річна красуня надзвичайно чуттєво заспівала "Обійми" гурту "Океан Ельзи" й отримала 99 балів.

Виступ Каті Северової на "Співають всі!": дивіться відео онлайн

Софія Артеменко

Місто: Сміла, Черкаська область

Вік: 13 років

Софія хіт Go_A – SHUM, який допоміг зібрати 99 балів і опинитися серед трійки лідерів. У співочій дуелі юна вокалістка виконанням української народної пісні "Ой там на горі" підняла 90 суддів

Виступ Софії Артеменко на "Співають всі!": дивіться відео онлайн

Наталія Слаква

Місто: Верхівцеве, Дніпропетровщина

Вік: 35 років

Наталія змогла підняти 100 суддів, проникливо заспівавши хіт "НеАнгелів" – "Роман".

Виступ Наталії Слакви на "Співають всі!": дивіться відео онлайн

Гурт 7teens

Місто: Івано-Франківськ

Гурт 7teens прийшов на "Співають всі!" з піснею The Hardkiss feat. Монатіка – "Кобра". Підлітки отримали 98 балів, однак згодом довелося виступати у співочій дуелі. Для цього вони обрали трек гурту Kalush – "Зорі", який приніс 95 балів.

Виступ гурту 7teens на "Співають всі!": дивіться відео онлайн

Ескен Зова

Місто: Львів

Вік: 39 років

Львів'янин приїхав на шоу з Rolling on the River, якою підняв усю зіркову сотню.

Виступ Ескена Зови на "Співають всі!": дивіться відео онлайн

Гурт LIBERTY

Місто: Рівне

Талановиті виконавці приголомшили бездоганним виконанням хітів Фредді Мерк'юрі й отримали 99 балів. Та навіть з таким відмінним результатом були змушені змагатися за місце у фіналі в співочій дуелі. LIBERTY зворушили 82 суддів піснею Hallelujah.

Виступ гурту LIBERTY на "Співають всі!": дивіться відео онлайн

Шломо Нізін

Країна: Ізраїль

Вік: 37 років

Ізраїльтянин заспівав на народному шоу всесвітньо відомий хіт Френка Сінатри – I Love You Baby. За нього отримав 100 балів і гарантовано потрапив до числа фіналістів.

Виступ Шломо Нізіна на "Співають всі!": дивіться відео онлайн

Владистав Малентьєв

Місто: Донецьк

Вік: 20 років

Владислав виступав з піснею Макса Фаддєва "Танцы на стеклах", за яку отримав 99 балів. На згодом йому довелося боротися за місце у фіналі в співочій дуелі. 92 судді натиснули кнопки за бездоганне виконання композиції Еда Ширана.

Виступ Владислава Малентьєва на "Співають всі!": дивіться відео онлайн

Єгор Уманець

Місто: Одеса

Вік: 13 років

Єгор приголомшив суддів бездоганним виконанням пісні Creep і отримав 99 балів, з якими автоматично потрапив у фінал шоу.

Виступ Єгора Уманця на "Співають всі!": дивіться відео онлайн

Дар'я Ковтун

Місто: Київ

Вік: 30 років

Дружина зворушила зіркову сотню виконанням пісні Макса Фадєєва "Стану ли я счастливей" і отримала 97 балів. Згодом вона боролася у співочій дуелі з композицією "Лесной олень" й підняла 90 суддів.

Виступ Дар'ї Ковтун на "Співають всі!": дивіться відео онлайн