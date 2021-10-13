Євген Хмара декілька тижнів був серед суддів шоу "Співають всі". В одному з випусків учасницею стала його дружина Дар'я Ковтун. Дівчина не хотіла підвести чоловіка, а він чув, як колеги перешіптувалися за спиною.

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Виступ Дар'ї Ковтун на "Співають всі!"

Судді були в захваті від бездоганного вокалу Дар'ї. Її підтримали під час першого виступу та у співочій дуелі й дівчина таки змогла потрапити у фінал. Та після виходу епізоду на екрани, у соціальних мережах деякі користувачі зазначають, що такий результат Ковтун несправедливий, бо серед суддів є її чоловік. Однак чимало глядачів наголошують, що Дар'я виступила неперевершено й зіркова сотня оцінювала вокал, а не те, хто її чоловік.

Виступ Дар'ї Ковтун (ODARA) на "Співають всі!": дивіться відео онлайн

Євген зізнався, що саме він заповняв заявку на участь в шоу замість Дар'ї: "Я переконав її, що це шоу допоможе зазвучати ще більше. Але все одно, коли вона вийшла на сцену, мене переповнювали емоції. З одного боку я хвилювався за неї й хотів якогось допомогти. А з іншого – пишався та захоплювався талантом.

У мене була думка не голосувати. Але яким би я був чоловіком, якби не підтримав кохану дружину? До того ж мій голос – це відсоток з сотні. Для себе я вирішив так: щоб все було чесно, якщо буде якийсь батл, де буде різниця саме в один голос, то я попрошу пробачення в Даші та відмовлюся від голосу,

– додав композитор.

Хоча Дар'я на сцені була дуже впевненою та спокійною, всередині все-таки дуже хвилювалася. Вона знала, що серед суддів її коханий, тому хотіла виступити якомога краще та не підвести його.



Євген Хмара та Дар'я Ковтун / Фото пресслужби

Вже 16 жовтня вона виступатиме у великому фіналі, де боротиметься за перемогу в "Співають всі!" ще з 13 учасниками.