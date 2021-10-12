"Співають всі": фіналісти народного шоу
Джерело:24 канал
16 жовтня відбудеться фінал народного вокального шоу "Співають всі!". За пів мільйона гривень боротимуться 14 талановитих учасників. Як вони виступили у відбірковому етапі та скільки балів отримали від зіркової сотні – дізнавайтеся далі.
Сім тижнів проєкт "Співають всі!" підкорював серця українських телеглядачів. У кожному випуску до фіналу автоматично потрапляв учасник, який зміг отримати найбільше балів. Ще одного фіналіста визначали під час співочої дуелі.
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Всі фіналісти "Співають всі!"
Валентин МушинськийМісто: Луцьк
Вік: 28 років
Валентин вийшов на сцену народного шоу з піснею культового гурту Linkin Park – Numb. Хлопцеві вдалося отримали від зіркової сотні 93 бали.
Виступ Валентина Мушинського на "Співають всі!": дивіться відео онлайн
Олена ЖигарєваМісто: Київ
Вік: 39 років
Під час першого виступу Олена виконала трек гурту "А-Студіо" – "Улетаю", яким підняла 89 суддів. А для співочої дуелі обрала хіт Fergie – London Bridge і отримала за нього 90 балів.
Виступ Олени Жигарєвої на "Співають всі!": дивіться відео онлайн
Муаяд АбдельрахімМісто: Одеса
Вік: 16 років
Муаяд змусив усю сотню піднятися з місць та натиснути кнопки, коли заспівав пісню Андрія Кузьменка – "Люди, як кораблі".
Виступ Муаяда Абдельрахіма на "Співають всі!": дивіться відео онлайн
Тетяна КісільоваМісто: Житомир
Вік: 38 років
Спершу Тетяна підкорила драйвовою піснею AC/DC – Highway to hell, з якою зібрала 95 балів. Цей результат дозволив їй посісти місце в трійці лідерів, та згодом довелося боротися за право стати фіналістом у співочій дуелі. Там Кісільова виконала композицію Олі Рокбергера – Baby I'm Crazy, за яку отримала 95 балів.
Виступ Тетяни Кісільової на "Співають всі!": дивіться відео онлайн
Катя СевероваМісто: Миколаївська область
Вік: 20 років
20-річна красуня надзвичайно чуттєво заспівала "Обійми" гурту "Океан Ельзи" й отримала 99 балів.
Виступ Каті Северової на "Співають всі!": дивіться відео онлайн
Софія АртеменкоМісто: Сміла, Черкаська область
Вік: 13 років
Софія хіт Go_A – SHUM, який допоміг зібрати 99 балів і опинитися серед трійки лідерів. У співочій дуелі юна вокалістка виконанням української народної пісні "Ой там на горі" підняла 90 суддів
Виступ Софії Артеменко на "Співають всі!": дивіться відео онлайн
Наталія СлакваМісто: Верхівцеве, Дніпропетровщина
Вік: 35 років
Наталія змогла підняти 100 суддів, проникливо заспівавши хіт "НеАнгелів" – "Роман".
Виступ Наталії Слакви на "Співають всі!": дивіться відео онлайн
Гурт 7teensМісто: Івано-Франківськ
Гурт 7teens прийшов на "Співають всі!" з піснею The Hardkiss feat. Монатіка – "Кобра". Підлітки отримали 98 балів, однак згодом довелося виступати у співочій дуелі. Для цього вони обрали трек гурту Kalush – "Зорі", який приніс 95 балів.
Виступ гурту 7teens на "Співають всі!": дивіться відео онлайн
Ескен ЗоваМісто: Львів
Вік: 39 років
Львів'янин приїхав на шоу з Rolling on the River, якою підняв усю зіркову сотню.
Виступ Ескена Зови на "Співають всі!": дивіться відео онлайн
Гурт LIBERTYМісто: Рівне
Талановиті виконавці приголомшили бездоганним виконанням хітів Фредді Мерк'юрі й отримали 99 балів. Та навіть з таким відмінним результатом були змушені змагатися за місце у фіналі в співочій дуелі. LIBERTY зворушили 82 суддів піснею Hallelujah.
Виступ гурту LIBERTY на "Співають всі!": дивіться відео онлайн
Шломо НізінКраїна: Ізраїль
Вік: 37 років
Ізраїльтянин заспівав на народному шоу всесвітньо відомий хіт Френка Сінатри – I Love You Baby. За нього отримав 100 балів і гарантовано потрапив до числа фіналістів.
Виступ Шломо Нізіна на "Співають всі!": дивіться відео онлайн
Владистав МалентьєвМісто: Донецьк
Вік: 20 років
Владислав виступав з піснею Макса Фаддєва "Танцы на стеклах", за яку отримав 99 балів. На згодом йому довелося боротися за місце у фіналі в співочій дуелі. 92 судді натиснули кнопки за бездоганне виконання композиції Еда Ширана.
Виступ Владислава Малентьєва на "Співають всі!": дивіться відео онлайн
Єгор УманецьМісто: Одеса
Вік: 13 років
Єгор приголомшив суддів бездоганним виконанням пісні Creep і отримав 99 балів, з якими автоматично потрапив у фінал шоу.
Виступ Єгора Уманця на "Співають всі!": дивіться відео онлайн
Дар'я КовтунМісто: Київ
Вік: 30 років
Дружина зворушила зіркову сотню виконанням пісні Макса Фадєєва "Стану ли я счастливей" і отримала 97 балів. Згодом вона боролася у співочій дуелі з композицією "Лесной олень" й підняла 90 суддів.
Виступ Дар'ї Ковтун на "Співають всі!": дивіться відео онлайн