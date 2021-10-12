Семь недель проект "Поют все!" покорял сердца украинских телезрителей. В каждом выпуске в финал автоматически попадал участник, который смог получить больше всего баллов. Еще одного финалиста определяли во время певческой дуэли.

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Все финалисты "Поют все!"

Валентин Мушинский

Город: Луцк

Возраст: 28 лет

Валентин вышел на сцену народного шоу с песней культовой группы Linkin Park – Numb. Парню удалось получить от звездной сотни 93 балла.

Выступление Валентина Мушинского на "Поют все!": смотрите видео онлайн

Елена Жигарева

Город: Киев

Возраст: 39 лет

Во время первого выступления Елена исполнила трек группы "А-Студио" – "Улетаю", которым подняла 89 судей. А для певческой дуэли выбрала хит Fergie – London Bridge и получила за него 90 баллов.

Выступление Елены Жигаревой на "Поют все!": смотрите видео онлайн

Муаяд Абдельрахим

Город: Одесса

Возраст: 16 лет

Муаяд заставил всю сотню подняться с мест и нажать кнопки, когда спел песню Андрея Кузьменко – "Люди, как корабли".

Выступление Муаяда Абдельрахима на "Поют все!": смотрите видео онлайн

Татьяна Кисилева

Город: Житомир

Возраст: 38 лет

Сначала Татьяна покорила драйвовой песней AC / DC-Highway to hell, с которой собрала 95 баллов. Этот результат позволил ей занять место в тройке лидеров, и впоследствии пришлось бороться за право стать финалистом в певческой дуэли. Там Кисилева исполнила композицию Оли Рокбергера – Baby I'm Crazy, за которую получила 95 баллов.

Выступление Татьяны Кисилевой на "Поют все!": смотрите видео онлайн

Катя Северова

Город: Николаевская область

Возраст: 20 лет

20-летняя красотка очень чувственно спела "Обійми" группы "Океан Эльзы" и получила 99 баллов.

Выступление Кати Северовой на "Поют все!": смотрите видео онлайн

Софья Артеменко

Город: Смела, Черкасская область

Возраст: 13 лет

София спела хит Go_A – SHUM, который помог собрать 99 баллов и оказаться среди тройки лидеров. В певческой дуэли юная вокалистка исполнением украинской народной песни "Ой там на горе" подняла 90 судей

Выступление Софии Артеменко на "Поют все!": смотрите видео онлайн

Наталья Слаква

Город: Верховцево, Днепропетровщина

Возраст: 35 лет

Наталья смогла поднять 100 судей, проникновенно спев хит "Неангелов" – "Роман".

Выступление Натальи Слаквы на "Поют все!": смотрите видео онлайн

Группа 7teens

Город: Ивано-Франковск

Группа 7teens пришла на "Поют все!" с песней The Hardkiss feat. Монатика – "Кобра". Подростки получили 98 баллов, однако впоследствии пришлось выступать в певческой дуэли. Для этого они выбрали трек группы Kalush – "Зори", который принес 95 баллов.

Выступление группы 7teens на "Поют все!": смотрите видео онлайн

Ескен Зова

Город: Львов

Возраст: 39 лет

Львовянин приехал на шоу с Rolling on the River, которой поднял всю звездную сотню.

Выступление Эскена Зовы на "Поют все!": смотрите видео онлайн

Группа LIBERTY

Город: Ровно

Талантливые исполнители ошеломили безупречным исполнением хитов Фредди Меркьюри и получили 99 баллов. Но даже с таким отличным результатом были вынуждены соревноваться за место в финале в певческой дуэли. LIBERTY покорили 82 судей песней Hallelujah.

Выступление группы LIBERTY на "Поют все!": смотрите видео онлайн

Шломо Низин

Страна: Израиль

Возраст: 37 лет

Израильтянин спел на народном шоу всемирно известный хит Фрэнка Синатры – I Love You Baby. За него получил 100 баллов и гарантированно попал в число финалистов.

Выступление Шломо низина на "Поют все!": смотрите видео онлайн

Владислав Малентьев

Город: Донецк

Возраст: 20 лет

Владислав выступал с песней Макса Фаддева "Танцы на стеклах", за которую получил 99 баллов. На впоследствии ему пришлось бороться за место в финале в певческой дуэли. 92 судьи нажали кнопки за безупречное исполнение композиции Эда Ширана.

Выступление Владислава Малентьева на "Поют все!": смотрите видео онлайн

Егор Уманец

Город: Одесса

Возраст: 13 лет

Егор потряс судей безупречным исполнением песни Creep и получил 99 баллов, с которыми автоматически попал в финал шоу.

Выступление Егора Уманца на "Поют все!": смотрите видео онлайн

Дарья Ковтун

Город: Киев

Возраст: 30 лет

Девушка тронула звездную сотню исполнением песни Макса Фадеева "Стану ли я счастливей" и получила 97 баллов. Впоследствии она боролась в певческой дуэли с композицией "Лесной олень" и подняла 90 судей.

Выступление Дарьи Ковтун на "Поют все!": смотрите видео онлайн