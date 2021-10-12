Семь недель проект "Поют все!" покорял сердца украинских телезрителей. В каждом выпуске в финал автоматически попадал участник, который смог получить больше всего баллов. Еще одного финалиста определяли во время певческой дуэли.
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Все финалисты "Поют все!"
Валентин Мушинский
Валентин вышел на сцену народного шоу с песней культовой группы Linkin Park – Numb. Парню удалось получить от звездной сотни 93 балла.
Выступление Валентина Мушинского на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Елена Жигарева
Во время первого выступления Елена исполнила трек группы "А-Студио" – "Улетаю", которым подняла 89 судей. А для певческой дуэли выбрала хит Fergie – London Bridge и получила за него 90 баллов.
Выступление Елены Жигаревой на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Муаяд Абдельрахим
Муаяд заставил всю сотню подняться с мест и нажать кнопки, когда спел песню Андрея Кузьменко – "Люди, как корабли".
Выступление Муаяда Абдельрахима на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Татьяна Кисилева
Сначала Татьяна покорила драйвовой песней AC / DC-Highway to hell, с которой собрала 95 баллов. Этот результат позволил ей занять место в тройке лидеров, и впоследствии пришлось бороться за право стать финалистом в певческой дуэли. Там Кисилева исполнила композицию Оли Рокбергера – Baby I'm Crazy, за которую получила 95 баллов.
Выступление Татьяны Кисилевой на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Катя Северова
20-летняя красотка очень чувственно спела "Обійми" группы "Океан Эльзы" и получила 99 баллов.
Выступление Кати Северовой на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Софья Артеменко
София спела хит Go_A – SHUM, который помог собрать 99 баллов и оказаться среди тройки лидеров. В певческой дуэли юная вокалистка исполнением украинской народной песни "Ой там на горе" подняла 90 судей
Выступление Софии Артеменко на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Наталья Слаква
Наталья смогла поднять 100 судей, проникновенно спев хит "Неангелов" – "Роман".
Выступление Натальи Слаквы на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Группа 7teens
Группа 7teens пришла на "Поют все!" с песней The Hardkiss feat. Монатика – "Кобра". Подростки получили 98 баллов, однако впоследствии пришлось выступать в певческой дуэли. Для этого они выбрали трек группы Kalush – "Зори", который принес 95 баллов.
Выступление группы 7teens на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Ескен Зова
Львовянин приехал на шоу с Rolling on the River, которой поднял всю звездную сотню.
Выступление Эскена Зовы на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Группа LIBERTY
Талантливые исполнители ошеломили безупречным исполнением хитов Фредди Меркьюри и получили 99 баллов. Но даже с таким отличным результатом были вынуждены соревноваться за место в финале в певческой дуэли. LIBERTY покорили 82 судей песней Hallelujah.
Выступление группы LIBERTY на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Шломо Низин
Израильтянин спел на народном шоу всемирно известный хит Фрэнка Синатры – I Love You Baby. За него получил 100 баллов и гарантированно попал в число финалистов.
Выступление Шломо низина на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Владислав Малентьев
Владислав выступал с песней Макса Фаддева "Танцы на стеклах", за которую получил 99 баллов. На впоследствии ему пришлось бороться за место в финале в певческой дуэли. 92 судьи нажали кнопки за безупречное исполнение композиции Эда Ширана.
Выступление Владислава Малентьева на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Егор Уманец
Егор потряс судей безупречным исполнением песни Creep и получил 99 баллов, с которыми автоматически попал в финал шоу.
Выступление Егора Уманца на "Поют все!": смотрите видео онлайн
Дарья Ковтун
Девушка тронула звездную сотню исполнением песни Макса Фадеева "Стану ли я счастливей" и получила 97 баллов. Впоследствии она боролась в певческой дуэли с композицией "Лесной олень" и подняла 90 судей.
Выступление Дарьи Ковтун на "Поют все!": смотрите видео онлайн