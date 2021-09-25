Після запеклої боротьби у четвертому випуску "Співають всі!" місце у фіналі вибороли Наталія Слаква та молодіжний гурт 7teens. Хто приєднався до числа фіналістів 25 вересня – дізнавайтеся далі!

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Згідно з правилами шоу, кожен учасник повинен "розкачати" якнайбільше зіркових суддів. Вони віддають свої бали, піднімаючись з крісел й натискаючи червоні кнопки. Кожна кнопка дорівнює одному балу. Той, хто отримує найбільшу кількість балів, одразу потрапляє у фінал "Співають всі!". Між другим і третім місцем відбувається співоча "дуель", у якій треба виконати ще одну пісню та "підняти" якнайбільше суддів. Переможець, якого оберуть у фіналі, отримає грошовий приз у розмірі пів мільйона гривень.

Андрій Ковтун

25-річний киянин займається акторською діяльністю. Родзинкою Андрія є лисий образ, завдяки якому його більше помічають. Хлопець розпочинає кар'єру актора, а також намагався підкорити 100 зіркових суддів запальною піснею "Скрябіна" – "Їде маршрутка". На "Співають всі!" Андрієві вдалося зібрати лише 40 балів.



Учасник "Співають всі!" – Андрій Ковтун / Фото з інстаграму шоу

Гурт LIBERTY

Музиканти приїхали з міста Рівного. Вони разом навчалися в університеті, а після закінчення продовжили виступати разом. Їм вдалося підкорити серця зіркових суддів приголомшливим перформансом хітів Фредді Мерк'юрі. LIBERTY отримали 99 балів!

Між суддями виникли суперечки, адже лише Анастасія Приходько не натиснула кнопку. Вона пояснила це тим, що не любить, коли переспівають пісні легендарного Фредді Мерк'юрі. А капітан суддів Наталія Могилевська наголосила, що це одні з претендентів на перемогу у "Співають всі!".



Учасники "Співають всі!" – гурт LIBERTY / Фото з інстаграму шоу

Олексій Приступ

25-річний одесит працює на телебаченні й має власну програму про знаменитостей – "Зірковий приступ". Кар'єра Олексія розпочалася на ранковому шоу. Він прокидався о п'ятій годині ранку, щоб вже о сьомій бути в прямому ефірі. На "Співають всі!" Олексій прийшов, щоб виконати знамениту українську пісню "Я піду в далекі гори". Зіркові судді віддали хлопцеві 40 балів.



Учасник "Співають всі!" – Олексій Приступ / Фото з інстаграму шоу

Марина Левченко

Зіркові судді були приголомшені, коли побачили на сцені "Співають всі!" директора Злати Огнєвіч. Жінка багато років працює в шоу-бізнесі, а тепер вирішила продемонструвати свої вокальні здібності. Востаннє вона брала участь в конкурсі "Червона рута" у 1993 році. Для "Співають всі!" вона приготувала хіт Алли Пугачової – "Этот мир придуман не нами", завдяки зворушливому виконанню якого отримала 98 балів!



Учасниця "Співають всі!" – Марина Левченко / Фото з інстаграму шоу

Марина посіла 2 місце серед трійки лідерів, а долю Андрія Ковтуна і Олексія Приступа в шоу шляхом таємного голосування вирішувала зіркова сотня. Андрій отримав від суддів 22 бали, а Олексій – 70 балів. Таким чином киянин Андрій Ковтун назавжди покинув "Співають всі!".

Андрій Кузик

21-річний виконавець приїхав зі Львова. У стародавньому місті він працює барменом і прямо на роботі й створює цим дуже особливу атмосферу. На сцені народного вокального шоу Андрій вразив запальним виконанням пісні "Океану Ельзи" – "Вище неба". Він зібрав 69 балів і посів третє місце серед лідерів. А Олексій Приступ був змушений покинути шоу.



Учасник "Співають всі!" – Андрій Кузик / Фото з інстаграму шоу

Дует Юлії та Олени Степанченко

Близнята Олена та Юлія прийшли на "Співають всі!" у дуеті. Вони постійно разом, знають одна про одну все. Зіркову cотню дівчата підкорили запальним виконанням української народної пісні "Ой чорна я си, чорна". На шоу вони отримали 75 балів і потрапили в трійку лідерів. Таким чином Андрій Кузик покинув "Співають всі!".



Учасниці "Співають всі!" – Юлія та Олена Степанченки / Фото з інстаграму шоу

Ескен Зова

Кримчанин працює в затишній львівській кав'ярні біля свого будинку. Ескен поділився, що може розповісти про людину, яка вона, дивлячись на те, яку каву замовляє. Виконавець не лише бездоганно заспівав Rolling on the River, а й змусив танцювати зіркову cотню. Харизма та неймовірний талант допомогли Ескену зібрати 100 балів! А сестри Степанченки поїхали додому.



Учасник "Співають всі!" – Ескен Зова / Фото з інстаграму шоу

Ольга Богатиренко

Запальна красуня любить кокетувати. Через маленький зріст Ользі завжди було важко знайти для себе концертне вбрання. Тому вона вирішила відкрити онлайн-магазин, де схожі дівчата зможуть знайти для себе цікаві аутфіти. Для виступу на "Співають всі!" красуня обрала пісню TAYANNA – "Леля". Харизматична Ольга отримала від суддів 79 балів. На жаль, цього не вистачило, щоб зайняти місце у трійці лідерів.



Учасниця "Співають всі!" – Ольга Богатиренко / Фото з інстаграму шоу

Ежені Алексанян

Під час хвороби Ежені склала іспити в консерваторію. Зараз вона навчається у Відні. Дівчина поділилася, що її голос – 4 октави, а тембр запам'ятовують одразу ж. Через хвилювання вокалістка отримала лише 45 балів, чого замало для того, щоб опинитися серед трійки лідерів. Проникливе і ніжне виконання сподобалося не всім зірковим суддям.



Учасниця "Співають всі!" – Ежені Алексанян / Фото з інстаграму шоу

Співоча дуель

Згідно з результатами 5 випуску у фінал проєкту потрапив Ескен Зова, який отримав максимальні 100 балів. А між учасниками гурту LIBERTY та Мариною Левченко відбулася співоча дуель. Талановиті виконавці на цьому етапі "Співають всі!" виконали такі хіти:

LIBERTY за пісню Hallelujah отримали 82 бали!

Марина Левченко з піснею "Сядь любой поезд" також зібрала 82 бали!

За правилами шоу у такому випадку фіналіста обирає капітан суддів – Наталія Могилевська. Артистка дала можливість поборотися за перемогу у фіналі Марині Левченко. Однак Марина вирішила відмовитися від подальшої участі в шоу на користь гурту LIBERTY, якому віддала своє місце у фіналі.