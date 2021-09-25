После ожесточенной борьбы в четвертом выпуске "Поют все!" место в финале завоевали Наталья Слаква и молодежная группа 7teens. Кто присоединился к числу финалистов 25 сентября – узнавайте дальше!

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Согласно правилам шоу, каждый участник должен "раскачать" как можно больше звездных судей. Они отдают свои баллы, поднимаясь с кресел и нажимая красные кнопки. Каждая кнопка равна одному баллу. Тот, кто получает наибольшее количество баллов, сразу попадает в финал "Поют все!". Между вторым и третьим местом происходит певческая "дуэль", в которой нужно исполнить еще одну песню и "поднять" как можно больше судей. Победитель, которого выберут в финале, получит денежный приз в размере полумиллиона гривен.

Андрей Ковтун

25-летний киевлянин занимается актерской деятельностью. Изюминкой Андрея является лысый образ, благодаря которому его больше замечают. Парень начинает карьеру актера, а также пытался покорить 100 звездных судей зажигательной песней "Скрябина" – "Їде маршрутка". На "Поют все!" Андрею удалось собрать лишь 40 баллов.



Участник "Поют все!" – Андрей Ковтун / Фото из инстаграма шоу

Группа LIBERTY

Музыканты приехали из города Ровно. Они вместе учились в университете, а после окончания продолжили выступать вместе. Им удалось покорить сердца звездных судей потрясающим перформансом хитов Фредди Меркьюри. LIBERTY получили 99 баллов!

Между судьями возникли споры, ведь только Анастасия Приходько не нажала кнопку. Она объяснила это тем, что не любит, когда перепевают песни легендарного Фредди Меркьюри. А капитан судей Наталья Могилевская отметила, что это одни из претендентов на победу в "Поют все!".



Участники "Поют все!" – группа LIBERTY / Фото из инстаграма шоу

Алексей Приступ

25-летний одессит работает на телевидении и имеет собственную программу о знаменитостях – "Звездный приступ". Карьера Алексея началась на утреннем шоу. Он просыпался в пять часов утра, чтобы уже в семь быть в прямом эфире. На "Поют все!" Алексей пришел, чтобы исполнить знаменитую украинскую песню "Я піду в далекі гори". Звездные судьи отдали парню 40 баллов.



Участник "Поют все!" – Алексей Приступ / Фото из инстаграма шоу

Марина Левченко

Звездные судьи были ошеломлены, когда увидели на сцене "Поют все!" директора Златы Огневич. Женщина много лет работает в шоу-бизнесе, а теперь решила продемонстрировать свои вокальные способности. В последний раз она принимала участие в конкурсе "Червона рута" в 1993 году. Для "Поют все!" она приготовила хит Аллы Пугачевой – "Этот мир придуман не нами", благодаря трогательному исполнению которого получила 98 баллов!



Участница "Поют все!" – Марина Левченко / Фото из инстаграма шоу

Марина заняла 2 место среди тройки лидеров, а судьбу Андрея Ковтуна и Алексея Приступа в шоу путем тайного голосования решала звездная сотня. Андрей получил от судей 22 балла, а Алексей – 70 баллов. Таким образом киевлянин Андрей Ковтун навсегда покинул "Поют все!".

Андрей Кузик

21-летний исполнитель приехал из Львова. В древнем городе он работает барменом и прямо на работе и создает этим очень особую атмосферу. На сцене народного вокального шоу Андрей впечатлил зажигательным исполнением песни "Океана Эльзы" – "Вище неба". Он собрал 69 баллов и занял третье место среди лидеров. А Алексей Приступ был вынужден покинуть шоу.



Участник "Поют все!" – Андрей Кузик / Фото из инстаграма шоу

Дуэт Юлии и Елены Степанченко

Близнецы Елена и Юлия пришли на "Поют все!" в дуэте. Они постоянно вместе, знают друг о друге все. Звездную сотню девушки покорили зажигательным исполнением украинской народной песни "Ой чорна я си, чорна". На шоу они получили 75 баллов и попали в тройку лидеров. Таким образом Андрей Кузик покинул "Поют все!".



Участницы "Поют все!" – Юлия и Елена Степанченко / Фото из инстаграма шоу

Ескен Зова

Крымчанин работает в уютной львовской кофейне возле своего дома. Ескен поделился, что может рассказать о человеке, какой он, глядя на то, какой кофе заказывает. Исполнитель не только безупречно спел Rolling on the River, но и заставил танцевать звездную сотню. Харизма и невероятный талант помогли Ескену собрать 100 баллов! А сестры Степанченко поехали домой.



Участник "Поют все!" – Ескен Зова / Фото из инстаграма шоу

Ольга Богатыренко

Зажигательная красавица любит кокетничать. Из-за маленького роста Ольге всегда было трудно найти для себя концертный наряд. Поэтому она решила открыть онлайн-магазин, где похожие девушки смогут найти для себя интересные аутфиты. Для выступления на "Поют все!" красавица выбрала песню TAYANNA – "Леля". Харизматичная Ольга получила от судей 79 баллов. К сожалению, этого не хватило, чтобы занять место в тройке лидеров.



Участница "Поют все!" – Ольга Богатыренко / Фото из инстаграма шоу

Эжени Алексанян

Во время болезни Эжени сдала экзамены в консерваторию. Сейчас она учится в Вене. Девушка поделилась, что ее голос – 4 октавы, а тембр запоминают сразу же. Из-за волнения вокалистка получила только 45 баллов, чего маловато для того, чтобы оказаться среди тройки лидеров. Проникновенное и нежное исполнение понравилось не всем звездным судьям.



Участница "Поют все!" – Эжени Алексанян / Фото из инстаграма шоу

Певческая дуэль

Согласно результатам 5 выпуска в финал проекта попал Ескен Зова, получивший максимальные 100 баллов. А между участниками группы LIBERTY и Мариной Левченко состоялась певческая дуэль. Талантливые исполнители на этом этапе "Поют все!" исполнили такие хиты:

LIBERTY за песню Hallelujah получили 82 балла!

Марина Левченко с песней "Сядь в любой поезд" также собрала 82 балла!

По правилам шоу в таком случае финалиста выбирает капитан судей – Наталья Могилевская. Артистка дала возможность побороться за победу в финале Марине Левченко. Однако Марина решила отказаться от дальнейшего участия в шоу в пользу группы LIBERTY, которой отдала свое место в финале.