Співаю в метро з людьми, – Наталія Могилевська про те, як змінилось її життя через війну

Народну артистку Наталію Могилевську війна застала в Києві. Вона, попри чутки про вторгнення Росії, готувалася до концертів і великого туру. Очевидно, що всі її виступи скасовані. Тож замість "Палацу Україна" зірка співає у метро.

Ні для кого в українському шоу-бізі не секрет, що Наталія Могилевська не з лякливих. Тож не дивно, що з Києва вона не виїхала, залишилась у дерев'яному будинку на Осокорках. Коли обстріли та повітряні тривоги стихають, співачка їде до найближчих станцій метро, куди перебазувались кияни, та співає з ними своїх пісень.

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Як з'ясувалось, у підземку Могилевська спускається, щоб не піддаватися паніці: вона заспокоює людей, а вони – її.

Наталія Могилевська співає в київському метро

Моє життя змінилося, я готувала два концерти в Києві і величезний тур. Замість цього я співаю в метро з людьми. Вони в паніці, і я в паніці. Я навіть не знаю, хто кого підтримує більше – я чи вони мене,

– зізналась артистка.

Вона додала, що прокинулася 24 лютого від обстрілів і "так і не засинала більше". Після цього одкровення Наталія Могилевська звернулась до світової спільноти з проханням закрити небо над Україною, аби вберегти мирних людей від російських ракет.

"Мені здається, настав час зробити серйозний, остаточний, конкретний крок. Світ здатен це зупинити… Я хочу попросити закрити небо, хочу попросити допомогти нам, тому що ми не можемо тримати такий серйозний удар", – заявила співачка.

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