Співала від імені жінок і дітей, – Джамала розчулила промовою на відборі Євробачення в Румунії

Співачка Джамала продовжує миротворчу місію Європою та вже вдруге виступила на Нацвідборі Євробачення. 4 березня вона була у Німеччині, де зібрала 67 мільйонів євро для Збройних сил України, а 5 березня – у Румунії.

Після того, як Джамала перетнула кордон України з Румунією через жорстокі дії Росії у Києві, вона відправила дітей у Стамбул, а сама поїхали розповідати світу про трагедію свого народу. Жінка вже дала десятки інтерв'ю закордонним ЗМІ, а також організувала 2 виступи на Національних відборах у Німеччині та Румунії.

До слова Джамала виступила в Німеччині на відборі Євробачення: кошти з ефіру направлять до ЗСУ

Кошти за СМС-голосування, які приходитимуть під час прямих ефірів, передадуть на потреби Збройних сил України. Вже відомо, що в Німеччині 4 березня вдалось зібрати 67 мільйонів євро (!), наразі цифр про Румунію ще немає. Додамо, шо на Нацвідборі в Румунії переміг співак WRS з піснею "Llámame".

Переможниця Євробачення-2016 Джамала виконала на сцені відбору пісню "1944" про трагедію кримськотатарського народу, слова якої тепер набули нового значення. Вона одягнула той же чорний костюм та блузу, що й у Німеччині, та співала з українським прапором. Після виступу вона подякувала румунському народу, який перший прийняв її у скрутну хвилину після наступу Росії.

"Я хочу закликати весь світ, щоб ми зупинили цю війни – кроваву, жорстоку. Сьогодні я співала від імені всіх жінок і дітей, які перебувають зараз у бомбосховищах. Тисячі людей вже було вбито. Я хочу, щоб Європа і світ знав, що це війна, яка не просто відбувається в Україні. Це війна, яка відбувається в центрі Європи. Вона стосується кожного. Не дайте вбивати наших дітей. Я знову дякую Румунії за те, що вона першою, як справжній сусід, відкрила двері і запросила в гості. Дуже дякую вам за це", – сказала Джамала зі сцени у прямому ефірі румунського каналу TVR.

Джамала на Нацвідборі у Румунії: дивитись відео онлайн

Знаменитості теж "воюють"

Варто додати, що українські зірки ведуть сильну інформаційну підтримку та справжню війну з тими, хто не вірить у російсько-українську війну, зокрема:

Нікіта Добринін, Тарас Тополя, Андрій Хливнюк, Ахтем Сеітаблаєв та десятки інших знаменитостей змінили музичні інструменти та мікрофони на зброю;

Маша Єфросиніна, Тарас Тополя, Наталія Могилевська, Марія Бурмака спілкуються з іноземними журналістами, зокрема й з російськими "опозиційними", яким розповідають про події в Україні;

Інстаграм-блогери з мільйонними аудиторіями об'єднуються, аби продемонструвати світу, зокрема Росії та Білорусі, що наступ розпочала Росія, а не Україна сама себе обстрілює;

Десятки українських зірок продовжують "достукуватись" до росіян та білорусів, аби ті виходили на мітинги і зупинили Путіна.

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