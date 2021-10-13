У співака Ашера народилась четверта дитина: перші фото

42-річний американський співак Ашер став батьком вчетверте. Кохана Дженн народила йому сина. Хлопчик отримав ім'я Сір Кастелло Реймонд.

Четверта дитина Ашера народилась два тижні тому, 29 вересня, однак зіркові батьки приховували його появу на світ. Лише у вівторок, 12 жовтня, співак оголосив про поповнення.

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Привіт, мене звати Сір Кастелло Реймонд. Я новенький у команді Реймонд,

– з гумором підписав Ашер фото сина.

Хлопчика назвали на честь діда Дженн Гойкочеї, який пішов з життя незадовго до появи правнука. Співак додав, що син з'явився з вагою 3,5 кілограми.

У профілі з 9-мільйонною аудиторією зірковий батько показав милі риси малюка, однак не засвітив його обличчя повністю. Схоже, Ашер планує зробити це, коли Сір трохи підросте. Поки ж популярний артист приймає привітання від шанувальників і відомих колег.

Новонароджений син Ашера / Фото з інстаграму співака

Ашер з новонародженим сином / Фото з інстаграму коханої співака

Роман з Дженн Гойкочея Ашер закрутив у жовтні 2019 року. Саме тоді закоханих помітили разом за лаштунками заходу Hollywood Bowl. Вони й досі не афішують особисте життя й не поспішають одружуватися.

Зазначимо, Сір Кастелло Реймонд – друга спільна дитина для Ашера та Дженн Гойкочея. 30 вересня 2020 року музична продюсерка народила коханому доньку – Соверейн Бо Реймонд. У зірки є двоє синів від дворічного шлюбу зі стилісткою Тамекою Фостер – 13-річний Ашер і 12-річний Навід.