Четвертый ребенок Ашера родился две недели назад, 29 сентября, однако звездные родители скрывали его появление на свет. Только во вторник, 12 октября, певец объявил о пополнении.

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Привет, меня зовут Сир ​​Кастелло Реймонд. Я новенький в команде Рэймонд,

– с юмором подписал Ашер фото сына.

Мальчика назвали в честь деда Дженн Гойкочеа, который ушел из жизни незадолго до появления правнука. Певец добавил, что сын появился с весом 3,5 килограмма.

В профиле с 9-миллионой аудиторией звездный отец показал милые черты малыша, однако не засветил лицо полностью. Похоже, Ашер планирует сделать это, когда Сир немного подрастет. Пока же популярный артист принимает поздравления от поклонников и известных коллег.



Новорожденный сын Ашера / Фото из инстаграма певца



Ашер с новорожденным сыном / Фото из инстаграма возлюбленной певца

Роман с Дженн Гойкочеа Ашер закрутил в октябре 2019 года. Именно тогда влюбленных заметили вместе за кулисами мероприятия Hollywood Bowl. Они до сих пор не афишируют личную жизнь и не спешат жениться.

Отметим, Сир Кастелло Рэймонд – второй совместный ребенок для Ашера и Дженн Гойкочеа. 30 сентября 2020 года музыкальная продюсер родила любимому дочь – Соверейн Бо Реймонд. У звезды есть двое сыновей от двухлетнего брака с стилисткой Тамекой Фостер – 13-летний Ашер и 12-летний Навид.