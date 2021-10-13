Четверта дитина Ашера народилась два тижні тому, 29 вересня, однак зіркові батьки приховували його появу на світ. Лише у вівторок, 12 жовтня, співак оголосив про поповнення.

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Привіт, мене звати Сір Кастелло Реймонд. Я новенький у команді Реймонд,

– з гумором підписав Ашер фото сина.

Хлопчика назвали на честь діда Дженн Гойкочеї, який пішов з життя незадовго до появи правнука. Співак додав, що син з'явився з вагою 3,5 кілограми.

У профілі з 9-мільйонною аудиторією зірковий батько показав милі риси малюка, однак не засвітив його обличчя повністю. Схоже, Ашер планує зробити це, коли Сір трохи підросте. Поки ж популярний артист приймає привітання від шанувальників і відомих колег.

Новонароджений син Ашера / Фото з інстаграму співака

Ашер з новонародженим сином / Фото з інстаграму коханої співака

Роман з Дженн Гойкочея Ашер закрутив у жовтні 2019 року. Саме тоді закоханих помітили разом за лаштунками заходу Hollywood Bowl. Вони й досі не афішують особисте життя й не поспішають одружуватися.

Зазначимо, Сір Кастелло Реймонд – друга спільна дитина для Ашера та Дженн Гойкочея. 30 вересня 2020 року музична продюсерка народила коханому доньку – Соверейн Бо Реймонд. У зірки є двоє синів від дворічного шлюбу зі стилісткою Тамекою Фостер – 13-річний Ашер і 12-річний Навід.