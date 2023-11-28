Складні погодні умови змусили артиста буквально ночувати в автівці посеред засніженої траси, чекаючи на підмогу. Так п'ятигодинна дорога із Києва до Одеси розтягнулася аж на 24 години.

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Андрій Кравченко застряг по дорозі в Одесу

Днями виконавець відправився в Одесу з Києва, щоб провести концерт, втім ця поїздка виявилась дуже екстремальною і тривала близько доби. Під час поїздки артист з командою слідкували за залишком палива в бензобаку, їжею та водою, щоб не залишитись без нічого.

Рахували скільки палива залишилося у бензобаці та на скільки у нас його вистачить. А ще – скільки у нас залишилося сала і хліба, бо це важливо. А води взагалі не було, але ми доїхали,

– поділився виконавець.

Водночас Андрій наголосив, що одразу розумів, що повертатись додому вони не будуть, оскільки в Одесі на нього чекають фанати, які придбали квитки на концерт.

"Я сказав одразу, що повертатися ми додому не будемо, бо мене чекають люди. Ми доїхали, Слава Богу. Наші комунальники працюють. Були і поліція, і служби різні, які підтримували, був завжди зв’язок. Так що – все гуд", – розповів артист.

Андрій Кравченко застряг у дорозі / Відео з інстаграм-сторіс

Хто такий Андрій Кравченко