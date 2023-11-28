Сложные погодные условия заставили артиста буквально ночевать в автомобиле посреди заснеженной трассы, ожидая помощи. Так пятичасовая дорога из Киева в Одессу растянулась на 24 часа.

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Андрей Кравченко застрял по дороге в Одессу

На днях исполнитель отправился в Одессу из Киева, чтобы провести концерт, но эта поездка оказалась очень экстремальной и длилась около суток. Во время поездки артист с командой следили за остатком топлива в бензобаке, едой и водой, чтобы не остаться без ничего.

Считали, сколько топлива осталось в бензобаке и на сколько у нас его хватит. А еще – сколько у нас осталось сала и хлеба, потому что это важно. А воды вообще не было, но мы доехали,

– поделился исполнитель.

В то же время Андрей подчеркнул, что сразу понимал, что возвращаться домой они не будут, поскольку в Одессе его ждут фанаты, которые приобрели билеты на концерт.

"Я сказал сразу, что возвращаться мы домой не будем, потому что меня ждут люди. Мы доехали, Слава Богу. Наши коммунальщики работают. Были и полиция, и службы разные, которые поддерживали, была всегда связь. Так что – все гул", – рассказал артист.

Андрей Кравченко застрял в дороге / Видео с инстаграмм-сторис