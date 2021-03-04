Джамала, Осадча, Вітовська та інші – найуспішніші жінки України

4 березня 2021 , 16:38
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Джерело:

"Новое Время"

До Міжнародного дня боротьби за права жінок 8 березня українське видання "Новое Время" опублікувало список 100 найуспішніших жінок. У розділах "Культура і медіа" та "Шоу-бізнес" можна побачити таких представниць, як Софія Андрухович, Ірма Вітовська, Оля Полякова, Тіна Кароль та багато інших.

На думку видання, саме ці жінки досягли вражаючих результатів у своїй справі та можуть нести приклад для інших українок. Загалом, усі 100 жінок розділили у такі категорії: політика, держчиновниці, бізнес, суспільство, корпоративний сектор, культура і медіа, шоу-біз та спорт. Showbiz 24 пропонує дізнатись про видатних жінок у категоріях "Культура і медіа" та "Шоу-біз".

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100 найуспішніших жінок України

Культура і медіа

  1. Ірина Данилевська – співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week;
  2. Наталія Ворожбит – драматург і сценаристка;
  3. Олеся Островська-Люта – генеральна директорка Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";
  4. Наталія Мосейчук – ведуча програми ТСН на каналі "1+1";
  5. Яніна Соколова – телеведуча;
  6. Людмила Монастирська – оперна співачка;
  7. Софія Андрухович – письменниця;
  8. Ірма Вітовська – акторка;
  9. Мар'яна Савка – головна редакторка і співзасновниця видавництва Видавництво Старого Лева, поетеса;
  10. Олена Фроляк – головна редакторка інформаційної служби каналу ICTV, ведуча програми "Факти";
  11. Оксана Линів – ексголовна диригентка Опери Граца (Австрія), засновниця і артдиректорка міжнародного фестивалю LvivMozArt;
  12. Марина Кудерчук – голова Держкіно;
  13. Іванна Сахно – голлівудська акторка українського походження.

Шоу-біз

  • Джамала – співачка, композиторка;
  • Оля Полякова – співачка;
  • Ната Жижченко – музикантка, солістка групи ONUKA;
  • Тіна Кароль – співачка;
  • Олена Кравець – акторка "Студії Квартал 95";
  • Катя Осадча – журналістка, телеведуча;
  • Юлія Саніна – співачка, лідерка групи The Hardkiss;
  • Alyona Alyona – хіп-хоп- і реп-виконавиця;
  • Настя Каменських – співачка;
  • Надя Дорофєєва – співачка, екссолістка групи "Время и стекло".
Зверніть увагу! Список сформовано за тематичними категоріями, і позиції у рейтингу не означають більшу чи меншу впливовість у порівнянні з іншими.

Нагадаємо, що на початку лютого журнал Time назвав найвпливовіших зірок 2021 року. Серед них провідне місце зайняла артистка Дуа Ліпа.