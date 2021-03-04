Джамала, Осадча, Вітовська та інші – найуспішніші жінки України

До Міжнародного дня боротьби за права жінок 8 березня українське видання "Новое Время" опублікувало список 100 найуспішніших жінок. У розділах "Культура і медіа" та "Шоу-бізнес" можна побачити таких представниць, як Софія Андрухович, Ірма Вітовська, Оля Полякова, Тіна Кароль та багато інших.
На думку видання, саме ці жінки досягли вражаючих результатів у своїй справі та можуть нести приклад для інших українок. Загалом, усі 100 жінок розділили у такі категорії: політика, держчиновниці, бізнес, суспільство, корпоративний сектор, культура і медіа, шоу-біз та спорт. Showbiz 24 пропонує дізнатись про видатних жінок у категоріях "Культура і медіа" та "Шоу-біз".
Також до теми Тимошенко, Венедіктова, Зеленська: хто увійшов до топ-100 найуспішніших жінок України
100 найуспішніших жінок України
Культура і медіа
- Ірина Данилевська – співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week;
- Наталія Ворожбит – драматург і сценаристка;
- Олеся Островська-Люта – генеральна директорка Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";
- Наталія Мосейчук – ведуча програми ТСН на каналі "1+1";
- Яніна Соколова – телеведуча;
- Людмила Монастирська – оперна співачка;
- Софія Андрухович – письменниця;
- Ірма Вітовська – акторка;
- Мар'яна Савка – головна редакторка і співзасновниця видавництва Видавництво Старого Лева, поетеса;
- Олена Фроляк – головна редакторка інформаційної служби каналу ICTV, ведуча програми "Факти";
- Оксана Линів – ексголовна диригентка Опери Граца (Австрія), засновниця і артдиректорка міжнародного фестивалю LvivMozArt;
- Марина Кудерчук – голова Держкіно;
- Іванна Сахно – голлівудська акторка українського походження.
Шоу-біз
Зверніть увагу!
- Джамала – співачка, композиторка;
- Оля Полякова – співачка;
- Ната Жижченко – музикантка, солістка групи ONUKA;
- Тіна Кароль – співачка;
- Олена Кравець – акторка "Студії Квартал 95";
- Катя Осадча – журналістка, телеведуча;
- Юлія Саніна – співачка, лідерка групи The Hardkiss;
- Alyona Alyona – хіп-хоп- і реп-виконавиця;
- Настя Каменських – співачка;
- Надя Дорофєєва – співачка, екссолістка групи "Время и стекло".
Список сформовано за тематичними категоріями, і позиції у рейтингу не означають більшу чи меншу впливовість у порівнянні з іншими.
Нагадаємо, що на початку лютого журнал Time назвав найвпливовіших зірок 2021 року. Серед них провідне місце зайняла артистка Дуа Ліпа.