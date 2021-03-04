До Міжнародного дня боротьби за права жінок 8 березня українське видання "Новое Время" опублікувало список 100 найуспішніших жінок. У розділах "Культура і медіа" та "Шоу-бізнес" можна побачити таких представниць, як Софія Андрухович, Ірма Вітовська, Оля Полякова, Тіна Кароль та багато інших.

На думку видання, саме ці жінки досягли вражаючих результатів у своїй справі та можуть нести приклад для інших українок. Загалом, усі 100 жінок розділили у такі категорії: політика, держчиновниці, бізнес, суспільство, корпоративний сектор, культура і медіа, шоу-біз та спорт. Showbiz 24 пропонує дізнатись про видатних жінок у категоріях "Культура і медіа" та "Шоу-біз".

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100 найуспішніших жінок України

Культура і медіа

Ірина Данилевська – співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week; Наталія Ворожбит – драматург і сценаристка; Олеся Островська-Люта – генеральна директорка Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"; Наталія Мосейчук – ведуча програми ТСН на каналі "1+1"; Яніна Соколова – телеведуча; Людмила Монастирська – оперна співачка; Софія Андрухович – письменниця; Ірма Вітовська – акторка; Мар'яна Савка – головна редакторка і співзасновниця видавництва Видавництво Старого Лева, поетеса; Олена Фроляк – головна редакторка інформаційної служби каналу ICTV, ведуча програми "Факти"; Оксана Линів – ексголовна диригентка Опери Граца (Австрія), засновниця і артдиректорка міжнародного фестивалю LvivMozArt; Марина Кудерчук – голова Держкіно; Іванна Сахно – голлівудська акторка українського походження.

Шоу-біз

Джамала – співачка, композиторка;

– співачка, композиторка; Оля Полякова – співачка;

– співачка; Ната Жижченко – музикантка, солістка групи ONUKA;

– музикантка, солістка групи ONUKA; Тіна Кароль – співачка;

– співачка; Олена Кравець – акторка "Студії Квартал 95";

– акторка "Студії Квартал 95"; Катя Осадча – журналістка, телеведуча;

– журналістка, телеведуча; Юлія Саніна – співачка, лідерка групи The Hardkiss;

– співачка, лідерка групи The Hardkiss; Alyona Alyona – хіп-хоп- і реп-виконавиця;

– хіп-хоп- і реп-виконавиця; Настя Каменських – співачка;

– співачка; Надя Дорофєєва – співачка, екссолістка групи "Время и стекло".

Зверніть увагу! Список сформовано за тематичними категоріями, і позиції у рейтингу не означають більшу чи меншу впливовість у порівнянні з іншими.

Нагадаємо, що на початку лютого журнал Time назвав найвпливовіших зірок 2021 року. Серед них провідне місце зайняла артистка Дуа Ліпа.