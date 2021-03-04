К Международному дню борьбы за права женщин 8 марта украинское издание "Новое Время" опубликовало список 100 самых успешных женщин. В разделах "Культура и медиа" и "Шоу-бизнес" можно увидеть таких представительниц, как София Андрухович, Ирма Витовская, Оля Полякова, Тина Кароль и многие другие.

По мнению издания, именно эти женщины добились впечатляющих результатов в своем деле и могут нести пример для других украинок. В общем, все 100 женщин разделили в следующие категории: политика, госчиновники, бизнес, общество, корпоративный сектор, культура и медиа, шоу-биз и спорт. Showbiz 24 предлагает узнать о выдающихся женщинах в категориях "Культура и медиа" и "Шоу-биз".

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100 самых успешных женщин Украины

Культура и медиа

Ирина Данилевская – соучредитель и председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week; Наталья Ворожбит – драматург и сценарист; Олеся Островская-Люта – генеральный директор Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал"; Наталья Мосейчук – ведущая программы ТСН на канале "1+1"; Янина Соколова – телеведущая; Людмила Монастырская – оперная певица; София Андрухович – писатель; Ирма Витовская – актриса; Марьяна Савка – главный редактор и соучредитель издательства Издательство Старого Льва, поэтесса; Елена Фроляк – главный редактор информационной службы канала ICTV, ведущая программы "Факты"; Оксана Линево – экс-главный диригент Оперы Граца (Австрия), основатель и арт-директор международного фестиваля LvivMozArt; Марина Кудерчук – председатель Госкино; Иванна Сахно – голливудская актриса украинского происхождения.

Шоу-биз

Джамала – певица, композитор; Оля Полякова – певица; Ната Жижченко – музыкант, солистка группы ONUKA; Тина Кароль – певица; Елена Кравец – актриса "Студии Квартал 95"; Катя Осадчая – журналистка, телеведущая; Юлия Санина – певица, лидер группы The Hardkiss; Alyona Alyona – хип-хоп и рэп-исполнительница; Настя Каменских – певица; Надя Дорофеева – певица, экс-солистка группы "Время и стекло".

Обратите внимание! Список сформирован по тематическим категориям, и позиции в рейтинге не означают большую или меньшую влиятельность по сравнению с другими.

Напомним, что в начале февраля журнал Time назвал самых влиятельных звезд 2021 года. Среди них первое место заняла артистка Дуа Липа.