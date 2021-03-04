Джамала, Осадчая, Витовская и другие – самые успешные женщины Украины
К Международному дню борьбы за права женщин 8 марта украинское издание "Новое Время" опубликовало список 100 самых успешных женщин. В разделах "Культура и медиа" и "Шоу-бизнес" можно увидеть таких представительниц, как София Андрухович, Ирма Витовская, Оля Полякова, Тина Кароль и многие другие.
Источник:"Новое Время"
По мнению издания, именно эти женщины добились впечатляющих результатов в своем деле и могут нести пример для других украинок. В общем, все 100 женщин разделили в следующие категории: политика, госчиновники, бизнес, общество, корпоративный сектор, культура и медиа, шоу-биз и спорт. Showbiz 24 предлагает узнать о выдающихся женщинах в категориях "Культура и медиа" и "Шоу-биз".
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100 самых успешных женщин Украины
Культура и медиа
- Ирина Данилевская – соучредитель и председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week;
- Наталья Ворожбит – драматург и сценарист;
- Олеся Островская-Люта – генеральный директор Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал";
- Наталья Мосейчук – ведущая программы ТСН на канале "1+1";
- Янина Соколова – телеведущая;
- Людмила Монастырская – оперная певица;
- София Андрухович – писатель;
- Ирма Витовская – актриса;
- Марьяна Савка – главный редактор и соучредитель издательства Издательство Старого Льва, поэтесса;
- Елена Фроляк – главный редактор информационной службы канала ICTV, ведущая программы "Факты";
- Оксана Линево – экс-главный диригент Оперы Граца (Австрия), основатель и арт-директор международного фестиваля LvivMozArt;
- Марина Кудерчук – председатель Госкино;
- Иванна Сахно – голливудская актриса украинского происхождения.
Шоу-биз
- Джамала – певица, композитор;
- Оля Полякова – певица;
- Ната Жижченко – музыкант, солистка группы ONUKA;
- Тина Кароль – певица;
- Елена Кравец – актриса "Студии Квартал 95";
- Катя Осадчая – журналистка, телеведущая;
- Юлия Санина – певица, лидер группы The Hardkiss;
- Alyona Alyona – хип-хоп и рэп-исполнительница;
- Настя Каменских – певица;
- Надя Дорофеева – певица, экс-солистка группы "Время и стекло".
Напомним, что в начале февраля журнал Time назвал самых влиятельных звезд 2021 года. Среди них первое место заняла артистка Дуа Липа.
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