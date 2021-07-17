По предварительным данным, правое легкое МакSим перестает работать из-за увеличения кисты и полости. Из-за осложнений ей не помогает даже аппарат ИВЛ, под которым она находится с середины июня. Проблемы с легкими повлекли за собой проблемы с сердцем. У звезды развивается острая сердечная недостаточность.

Стоит знать Певица МакЅим находится в критическом состоянии

"Проблемы с работой легких сказались и на сердце. У певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности", – говорится в источнике.

Как передает "Газета.Ru", ссылаясь на слова врача МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова), она находится в крайне опасном состоянии, в котором выживают единицы. К тому же у артистки очень дорогостоящее лечение. Процедура ЭКМО обходится ее близким в 1 миллион рублей в сутки.

Напомним, 15 июня МакSим госпитализировали с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус. Через несколько дней ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.