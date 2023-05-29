YAGODA, известная своими хитами "Пообещай" и "Встреча", поделилась подробностями инцидента. Певица признается, что это уже вторая авария в ее жизни.

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По словам певицы, в ее автомобиль въехала пожилая женщина. К счастью, никто не пострадал в аварии, за исключением повреждений машин.

Певица призналась, что испытала стресс в своей жизни.

Это уже вторая авария моей жизни. Первая произошла, когда я ехала по радио, и тогда я была беременна. А вот эта – вторая авария, которая произошла во время премьеры моей песни… Водитель другого автомобиля объяснила, что ее ослепило солнце, и она не заметила нас,

– рассказала Лилия.



Певица YAGODA попала в аварию / Фото "РБК-Украина"

YAGODA добавила, что это создало определенное нервное напряжение, она с командой были смущены и не знали, что делать.

Певица также призналась, что пережила стресс, но на радиостанцию она доехала и представила дуэтную песню с певицей Мятой.

"Мы все живы. Машина получила незначительные повреждения. Мы с командой больше получили стресс. Но все хорошо, премьера свершилась, на радио успели. День был бешеный", – добавила она.



Вмятина на авто певицы после аварии / Фото "РБК-Украина"

К слову, 4 апреля в Киеве произошло ДТП с актером Остапом Ступкой. Подвыпивший артист наехал на припаркованное авто. Внутри легковушки был мужчина – его госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Актера задержали и сообщили о подозрении. 6 апреля по этому делу прошло судебное заседание, Остапу Ступке. избрали меру пресечения – домашний ночной арест до 5 июня. Артист признал свою вину и пообещал помогать потерпевшему.