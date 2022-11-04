Відома американська співачка Шер підігріла нові чутки про своє особисте життя. В мережі та пресі активно обговорюють її роман.

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Шер сходила на побачення

Знаменитість побачили у Західному Голлівуді разом з хлопцем. Вона та її ймовірний обранець виходили з ресторану Craig's, де їх сфотографували папараці.

Як виявилося, Шер сходила на побачення з 36-річним музичним продюсером Александром Едвардсом, який молодший за співачку на 40 років. На спільних кадрах пара позувала, тримаючись за руки. На одному з фото Александр навіть цілує руку Шер.

В американській пресі також пишуть, що це не перша "здибанка" зірок – ще минулого тижня їх бачили у маєтку артистки в Малібу.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Нагадаємо, Шер підтримує Україну. Ще до початку повномасштабного вторгнення вона називала Путіна деспотом, а після 24 лютого заявляла про готовність приймати у своєму домі українців.

Додамо, що нещодавно стало відомо про роман Біллі Айліш з фронтменом гурту The Neighbourhood Джессі Резерфордом. Їх побачили за поцілунками та обіймами після вечері в ресторані індійської кухні в Лос-Анджелесі.