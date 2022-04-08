Жінка поширила у своєму твітері статтю Європейської ради з міжнародних відносин про те, як підтримка Заходу, зокрема надання зброї, може допомогти Україні якомога швидше вивести росіян зі своєї території.

Читайте також "Вас люблять": акторка Шерон Стоун запалила синьо-жовту свічку на честь українців

"Як західна наступальна зброя може допомогти Україні перемогти Росію – Європейська рада з міжнародних відносин… Путін уже несе відповідальність за мільйони біженців, жінок, дітей і майбутній голод до 500 мільйонів людей у світі через те, що не буде врожаю пшениці" – написала додатково Шер.

Варто додати, що світові знаменитості рідко порушують тему озброєння країн, адже віддають перевагу більше робити акцент на гуманітарних питаннях. Тому таку сміливість артистки вже оцінили в мережі. Зокрема вона поширила посилання у мережі, де люди можуть дізнатись, чому росіяни завозять в Україну мобільні крематорії.

Зазначимо, що на початку вторгнення Росії Шер підтримала українські родини й повідомила, що готова прийняти в себе українців, які залишили свій дім. Наразі невідомо, чи хтось оселився у її розкішному маєтку в США.