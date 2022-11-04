Известная американская певица Шер подогрела новые слухи о своей личной жизни. В сети и печати активно обсуждают ее роман.

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Шер сходила на свидание

Знаменитость увидели в Западном Голливуде вместе с парнем. Она и ее предполагаемый избранник выходили из ресторана Craig's, где их сфотографировали папарацци.

Как оказалось, Шер сходила на свидание с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который младше певицы на 40 лет. На общих кадрах пара позировала, держась за руки. На одном из фото Александр целует руку Шер.

В американской печати также пишут, что это не первая встреча звезд – еще на прошлой неделе их видели в имении артистки в Малибу.

Для просмотра фото пролистывайте справа:

Напомним, Шер поддерживает Украину. Еще до начала полномасштабного вторжения она называла Путина деспотом, а после 24 февраля заявляла о готовности принимать у себя дома украинцев.

Добавим, что недавно стало известно о романе Билли Айлиш с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Резерфордом. Их увидели за поцелуями и объятиями после ужина в ресторане индийской кухни в Лос-Анджелесе.