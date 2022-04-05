Проект стартовал 4 апреля, а его инициатором стала ROXOLANA. Ее решили также поддержать известный музыкальный портал Музвар и Львовский городской центр социальных служб "Между нами". Все сделали для того, чтобы помочь украинским детям продолжить заниматься творчеством даже во время военных действий.

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ROXOLANA не скрывает, что такая идея возникла во время волонтерства в одной из общин Львовской области и общения с семьями вынужденных переселенцев.

"Я сама родилась во Львове, поэтому сейчас нахожусь в доме своих родителей. Мы могли приютить несколько семей, которые вырвались из-под обстрелов в Киевской области. Когда в комнату одного из мальчиков заносили обычный письменный стол, он очень обрадовался, думая, что принесли его любимое фортепиано… Сейчас он уже может заниматься с преподавателем во Львове, но трудно даже представить, сколько детей из-за войны вынуждены были отказаться от творчества!" – рассказала артистка.



ROXOLANA запустила инициативу "Спаси мою мечту" / Фото прессслужбы

Как осуществить мечту ребенка

Певица добавила, что наспех покидая дома, взрослые и дети берут самые необходимые для жизни вещи, но уже в безопасных местах со временем нечем занять детей. Они остаются без музыкальных инструментов, спортивных принадлежностей или кистей для рисования. Поэтому отныне на платформу Save My Dream каждая семья ребенка, которая б ы ла вынужденна выехать с опасного места, может заполнить анкету и написать, о чем сейчас мечтает ребенок. А другие украинские на этой же платформе могут пожертвовать средства или инструменты для творчества детей. Свои письма дети также могут оставить во Львове в одном из 12 ящиков в городе по следующим адресам:

Шевченковская районная администрация ЛГС ул. Липинского, 11 Железнодорожная районная администрация ЛГС ул. Выговского, 34 Галицкая районная администрация ЛГС ул. Листа, 1 Лычаковская районная администрация ЛГС ул. Костя Левицкого, 67 Сиховская районная администрация ЛГС просп. Красной Калины, дом. 66 Франковская Районная Администрация ЛГС ул. Генерала Чупрынки, 85 Леотека (Львовская областная библиотека) ул. В.Винниченко, 1

Также ящики будут установлены в местах обитания внутриперемещенных детей.



Ящики из проекта "Спаси мою мечту" / Фото прессслужбы