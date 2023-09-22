Співачка Міла Нітіч на початку повномасштабного вторгнення переїхала до Польщі. Там вона, як здавалось спочатку, знайшла своє кохання.

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Міла Нітіч зізналась про аб'юзивні відносини

Я зайшла у відносини з алкоголіком, з людиною, яка не здатна була себе стримувати емоційно. З людиною, яка була абсолютно різною, коли вона була тверезою і коли вона напивалась,

– вразила артистка.

Чоловік ображав співачку та відправляв її "туди, звідки прийшла". Він не дозволяв їй працювати та забирав коштовні подарунки.

"Через місяць нашого спільного життя він мені подарував дорогу нову автівку за 100 тисяч доларів. А через чотири, коли я не витримала і вирішила піти, він в мене її забрав. І я в кінцевому результаті йому просто подивилась в очі, кажу: "Так ти подарував чи ні?" Бо вона була оформлена на мене. А він каже: "Я що, дурень тобі подарувати машину за 100 тисяч доларів? Міл, я тобі просто дав її покататись", – пригадала Міла Нітіч.

Виконавиця дала пораду дівчатам і жінкам, які перебувають у насильницьких відносинах. На її думку, аб'юзери ніколи не змінюються.

Я хочу зараз реально сказати для всіх жінок, послухайте, якщо ви перебуваєте у стосунках з аб'юзером, забудьте про те, що він колись зміниться,

– підкреслила зірка.



Міла Нітіч / Фото з інстаграму співачки

Хто ще зізнався про аб'юз в стосунках