Про найкоротший шлюб у 18 років та відмову від материнства: відома співачка вразила зізнаннями

Українська співачка Lama, яка зникла зі сцени на 10 років, розповіла деталі особистого життя. Вона пояснила, чому не стала мамою та згадала найкоротший шлюб.

Співачка Lama зізналась, що вперше вийшла заміж у 18 років. Шлюб протривав недовго, оскільки пара одружилась надто швидко.

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Lama про короткий шлюб у 18 років

У мене був хлопець. Він був схожий на Томаса Андерса, і я закохалась. Такий гарний, чорнявий. Я настільки була безшабашною, що не розібралася хто він, що він. Ми познайомилися, і в той же день він запропонував. І я погодилася. Шлюб протривав близько року. А потім Віталік Телезін з'явився,

– розповіла співачка.

Тоді Lama позитивно сприйняла розлучення з чоловіком. Хоч розплакалась у момент, коли довелося повідомити про своє рішення.

"Під час розлучення не плакала. Він ще дивувався, чому я сміюсь, а не плачу. Бо люди, коли розлучаються, плачуть. Я плакала лише тоді, коли сказала, що все…" – пригадала зірка.

Lama про відмову від материнства

, зараз Lama у стосунках з цивільним чоловіком Романом. Він родом з Херсона. Коханий співачки не хоче бути впізнаваним, тож не з'являється на публіці.

Співачка Lama свідомо відмовилась від материнства ще у віці близько 20 років. Її коханий поділяє цю позицію.

Я реалізована. Музика, пісні – мої діти. Бути мамою – це велика відповідальність і це теж мистецтво. Ти повністю маєш у це пірнути й тільки туди. Ніколи не хотіла дітей. Ти не хочеш, і тобі це не дається. Зі мною це працює,

– висловилась артистка.

Інтерв'ю зі співачкою Lama: дивіться відео онлайн