Певица Lama призналась, что впервые вышла замуж в 18 лет. Брак продлился недолго, поскольку пара поженилась слишком быстро.

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Lama о коротком браке в 18 лет

У меня был парень. Он был похож на Томаса Андерса, и я влюбилась. Такой красивый, черноволосый. Я настолько была бесшабашна, что не разобралась кто он, что он. Мы познакомились и в тот же день он предложил. И я согласилась. Брак продлился около года. А потом Виталик Телезин появился,

– рассказала певица.

Тогда Lama положительно восприняла развод с мужем. Хотя расплакалась в момент, когда пришлось сообщить о своем решении.

"Во время развода не плакала. Он еще удивлялся, почему я смеюсь, а не плачу. Потому что люди, когда разводятся, плачут. Я плакала только тогда, когда сказала, что все…" – вспомнила звезда.

Заметим, сейчас Lama в отношениях с гражданским мужчиной Романом. Он родом из Херсона. Любимый певицы не хочет быть узнаваемым, поэтому не появляется на публике.

Lama об отказе от материнства

Певица Lama сознательно отказалась от материнства еще в возрасте около 20 лет. Ее возлюбленный разделяет эту позицию.

Я реализована. Музыка, песни – мои дети. Быть мамой это большая ответственность и это тоже искусство. Ты полностью должен в это нырнуть и только туда. Никогда не хотела детей. Ты не хочешь и тебе это не дается. Со мной это работает,

– высказалась артистка.

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