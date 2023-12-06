Певица Lama призналась, что впервые вышла замуж в 18 лет. Брак продлился недолго, поскольку пара поженилась слишком быстро.
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Lama о коротком браке в 18 лет
У меня был парень. Он был похож на Томаса Андерса, и я влюбилась. Такой красивый, черноволосый. Я настолько была бесшабашна, что не разобралась кто он, что он. Мы познакомились и в тот же день он предложил. И я согласилась. Брак продлился около года. А потом Виталик Телезин появился,
– рассказала певица.
Тогда Lama положительно восприняла развод с мужем. Хотя расплакалась в момент, когда пришлось сообщить о своем решении.
"Во время развода не плакала. Он еще удивлялся, почему я смеюсь, а не плачу. Потому что люди, когда разводятся, плачут. Я плакала только тогда, когда сказала, что все…" – вспомнила звезда.
Lama об отказе от материнства
Певица Lama сознательно отказалась от материнства еще в возрасте около 20 лет. Ее возлюбленный разделяет эту позицию.
Я реализована. Музыка, песни – мои дети. Быть мамой это большая ответственность и это тоже искусство. Ты полностью должен в это нырнуть и только туда. Никогда не хотела детей. Ты не хочешь и тебе это не дается. Со мной это работает,
– высказалась артистка.
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