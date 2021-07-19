Співачка Холзі вперше стала мамою: зворушливі фото з малюком
Джерело:інстаграм Холзі
Успішна американська співачка Холзі народила первістка! Зірка стала мамою 14 липня, однак тільки зараз вирішила повідомити про це світові. Вона показала чарівні фото з малюком.
Холзі стала мамою
26-річна американська співачка Холзі та її бойфренд Алев Айдін вперше стали батьками. Про це зірка повідомила на особистій сторінці в інстаграмі.
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Холзі оприлюднила зворушливі кадри першої зустрічі батьків з малюком. Вона лежала у палаті, тримаючи на грудях первістка й закохано дивилась на коханого. Алев натомість спрямував погляд на малюка.
Також артистка показала доволі інтимний кадр, сфотографувавши процес годування грудьми. Вона оголосила й ім'я дитини – Ендер Рідлі Айдін.
Вдячність. Від найбільш “рідкісних” та ейфоричних пологів. Працює від любові,
– написала Холзі під знімками.
Для перегляду фото гортайте праворуч:
Що відомо про вагітність Холзі
- Знаменитість вперше оголосила про вагітність наприкінці січня. Вона поділилась з прихильниками чарівною фотосесією, на якій оголила округлий животик.
- Батьком дитини став 21-річний режисер і сценарист Алева Айдіна. Він підтвердив вагітність зірки, оприлюднивши кадри вагітної коханої в себе на сторінці.
- Зазначимо, що Холзі раніше не розповідала про стосунки з на п'ять років молодшим Алевом. Відомо, що вони зустрічаються щонайменше з жовтня 2020 року. Саме тоді пару підловили папараці під час спільного виходу в Лос-Анджелесі.