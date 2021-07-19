Холзи стала мамой
26-летняя американская певица Холзи и ее бойфренд Алев Айдин впервые стали родителями. Об этом звезда сообщила на личной странице в инстаграме.
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Холзи обнародовала трогательные кадры первой встречи родителей с малышом. Она лежала в палате, держа на груди первенца и влюбленно смотрела на любимого. А он устремил взгляд на малыша.
Также артистка показала довольно интимный кадр, сфотографировав процесс кормления грудью. Она объявила и имя ребенка – Эндер Ридли Айдин.
Благодарность. От самых “редких” и эйфорических родов. Работает от любви,
– написала Холзи под снимками.
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Что известно о беременности Холзи
- Знаменитость впервые объявила о беременности в конце января. Она поделилась с поклонниками очаровательной фотосессией, на которой обнажила округлый животик.
- Отцом ребенка стал 21-летний режиссер и сценарист Алева Айдина. Он подтвердил беременность звезды, обнародовав кадры беременной возлюбленной у себя на странице.
- Отметим, что Холзи ранее не рассказывала об отношениях с на пять лет младшим Алевом. Известно, что они встречаются по меньшей мере с октября 2020 года. Именно тогда пару подловили папарацци во время совместного выхода в Лос-Анджелесе.