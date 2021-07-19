Холзи стала мамой

26-летняя американская певица Холзи и ее бойфренд Алев Айдин впервые стали родителями. Об этом звезда сообщила на личной странице в инстаграме.

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Холзи обнародовала трогательные кадры первой встречи родителей с малышом. Она лежала в палате, держа на груди первенца и влюбленно смотрела на любимого. А он устремил взгляд на малыша.

Также артистка показала довольно интимный кадр, сфотографировав процесс кормления грудью. Она объявила и имя ребенка – Эндер Ридли Айдин.

Благодарность. От самых “редких” и эйфорических родов. Работает от любви,

– написала Холзи под снимками.

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Что известно о беременности Холзи