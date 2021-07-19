Майже 2 роки тривають романтичні стосунки між зіркою "Сутінків" Крістен Стюарт та сценаристкою Ділан Мейєр. Тепер мережа гуде новиною про ймовірне весілля пари, яке могло відбутися таємно від усіх.
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Крістен Стюарт з коханою побачили з обручками
Папараці сфотографували пару в одному з аеропортів Лос-Анджелеса. Закохані на безіменних пальцях мали однакові каблучки – схожі на весільні. Примітно, що і Крістен, і Ділан носять прикрасу на лівій руці.
Та самі зірки не коментують жодних новин. До того ж вони рідко розповідають про особисте життя та стосунки. Ділан Мейєр іноді публікує спільні романтичні фото з коханою.
Що відомо про роман Крістен Стюарт та Ділан Мейєр
- Американська акторка зустрічалась з колегою Робертом Паттінсоном, а згодом приховано зі своєю асистенткою. У 2016 році вона здійснила камінг-аут, оголосивши про свою бісексуальність. Тоді Крістен Стюарт перестала приховувати романи з дівчатами.
- Зірка 6 років була знайома з Ділан Мейєр, однак почуття зародилися лише завдяки вечірці спільних друзів. Стосунки закрутилися у серпні 2019 року, після розриву з новозеландською моделлю Стеллою Максвелл. Журналісти помітили пару за поцілунком.
- У листопаді Крістен Стюарт офіційно підтвердила стосунки, а також зізналася, що готова до одруження. "Я хочу ставитися до цього з розумом, але вважаю, що хороші речі відбуваються швидко", – сказала тоді акторка. Ймовірно, плани знаменитості здійснилися.