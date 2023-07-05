Воїн з'явився на сцені наприкінці останньої постановки "Жизель", де станцював разом з артистами балету. Відомо, що у США він приїхав на протезування після лікування в Україні.
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Виступ українського захисника
Олександр вийшов на сцену у військовій формі й захопив публіку своїм танцем. Всі глядачі в залі, яких було три тисячі, аплодували стоячи. В кінці виступу артисти балету підняли військового на руки. Потім всі актори з синьо-жовтими прапорами в руках, заспівали гімн України.
До слова, кошти, які були зібрані з продажу квитків відправлять на гуманітарну допомогу Україні.
Що відомо про Олександра Будько
26-річний хлопець, який родом з Рівного, жив у Києві. Він працював баристою в одній із кав'ярень міста. Без жодного бойового досвіду Олександр пішов у військкомат. Спершу його включили до складу IT-військ, проте він хотів боротися з ворогом саме на полі бою. Так, хлопець потрапив до батальйону "Карпатська Січ", де отримав позивний "Терен". Він був командиром взводу вогневої підтримки. На Харківський напрямок Олександр потрапив в травні. В День Незалежності 24 серпня ЗСУ вели активні контрнаступальні дії на Харківщині. Там "Терен" отримав важку травму. Його повезли у лікарню, де військового переконали зробити ампутацію ніг. Після складного й тривалого лікування в Україні, Олександр відправився на протезування до США.