Она приехала в Украину вместе с американским детским педиатром и общественным активистом доктором Ирвином Редленером. Вместе с ними была его жена Ирвина Карен Редленер, которая является соучредительницей проекта Ukraine Children's Action Project. Организация была основана в мае 2022 года. Ее целью является оптимизация здоровья, благосостояния и образования детей, которые были вынуждены покинуть собственные дома и пострадали из-за войны.
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Джоан Баэз пообщалась с украинскими детьми
В Польше исполнительница посетила детский лагерь, который расположен в Варшаве. Для ребят она исполнила свои легендарные песни. Кроме того, певица встретилась с детьми-переселенцами, которые накормили ее и других гостей украинскими варениками, сделанными из синего и желтого теста.
Позже Джоан уехала в Украину. Во Львове, по словам певицы, она очень много обнималась с детьми. Баэз даже поделилась некоторыми кадрами с малышами и видео возле фонтана на площади перед Львовским театром оперы и балета. В столице певица посетила Майдан Независимости и газон национальной памяти — мемориал, где каждый флажок установлен в память об украинцах, погибших из-за российско-украинской войны.
Мировые знаменитости, поддерживающие Украину: последнее
- Недавно известный британский певец Гарри Стайлз провел концерт в Варшаве. На сцене исполнитель появился в костюме цвета украинского флага – желтых атласных брюках и голубом жакете с бахромой блесток. Во время исполнения песни Sign of the Times Гарри Стайлз взял флаг Украины, поднял его, а затем повесил себе на микрофон.
- Американская группа Guns N' Roses начала свой концерт в Абу-Даби из песни Civil War, посвященной Украине. Во время выполнения трека на экране появлялись кадры войны в Украине – дома в огне, разрушенная инфраструктура и другие последствия террористических обстрелов.
- Знаменитая группа Scorpions развернула флаг Украины на концерте в Берлине. На выступлении музыканты спели свой легендарный трек Wind of Changes, где раньше в строчках упоминали Москву. Но после полномасштабного вторжения Scorpions сменили текст на такой: "Теперь слушай мое сердце – оно говорит "Украина"". К тому же во время трека на экране появился международный символ мира в сине-желтых цветах, а солист группы Клаус Майне развернул украинский флаг.