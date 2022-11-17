"Хто всі ці люди": як українці реагують на фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023

17 листопада 2022 , 15:06
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Джерело:

Суспільне Євробачення

Суспільний мовник оголосив фіналістів Національного відбору Євробачення-2023. Серед них і відомі вже особистості, і нові таланти. Читайте у матеріалі, як на такий вибір відреагували українці.

17 листопада Суспільне оголосило список усіх фіналістів Національного відбору на Євробачення-2023. Один з них відправиться у Ліверпуль, щоб представити Україну.

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Серед фіналістів і вже відомі зіркові обличчя, і знаменитості тіктока, і невідомі раніше великій публіці музиканти. Серед них:

  • 2TONE – "Квітка"
  • Angelina – Stronger
  • DEMCHUK – Alive
  • FIINKA – "Довбуш"
  • Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR
  • KRUTЬ – "Колискова"
  • Moisei – I'm Not Alone
  • OY Sound System – "Ой, тужу"
  • Tember Blanche – "Я вдома"
  • TVORCHI – Heart Of Steel


Фіналісти Нацвідбору / Фото з інстаграму Суспільного

Додамо, що фінал Національного відбору Євробачення-2023 пройде вже за місяць – 17 грудня у Києві. Він пройде в укритті, щоб дотриматися безпекових норм.

Як у мережі реагують на фіналістів 

Відбір вже прокоментувала Злата Огнєвіч, яка хотіла стати суддею Нацвідбору, а також Джамала, яка потрапила в трійку журі завдяки голосуванню. Зірки побажали артистам успіхів.

Та українці по-різному відреагували на такий список імен різноманітних виконавців. Одні пишуть, за кого вболіватимуть у фіналі: 

  • "TVORCHI найкращі";
  • "Творчі єдині хто, роблять музику, яку можливо слухати";
  • "Лілу злили, я за Джері Хейл, назва пісні інтригуюча";
  • "Ніхто з фіналістів особливо не подобається, цікаво послухати Круть і Джері".

Інші ж дорікають команді, яка обирала представників. Хтось вважає, що "злили" достойних виконавців, хтось вперше бачить імена музикантів, а іншим здається, що заради відомих зірок "прибрали" сильних.

  • "Хіба тіктокер Демчук настільки краще, ніж Tòнка та Лілу45? Приємно тільки, що OY Sound System пройшла в фінал, вона зацікавила мене в щоденниках від Суспільного";
  • "Хто половина з цих людей?";
  • "Розчарування. Де Skylerr? Вона однозначно мала бути у шортлисті. У неї кожна пісня потенційний хіт, не вірю, що для відбору вона щось погане підготувала. Ну все зрозуміло, відбір роблять під Джеррі Хейл чи Круть";
  • "Порозчищали сильних для знайомої четвірки. Убогість";
  • "Чекала Лілу45, але схоже вирішили обрати більш медійних артистів".

Інші ж діляться своїми думками та бажають успіху фіналістам:

  • "Успіху всім! Нехай Україну в такий надважливий час представить найдостойніший";
  • "Хотілося б пісню українською. Доведено вже, що вона заходить публіці... Звичайно, якщо хітяра, то мова не важлива, але все ж хотілося рідної мови, англійська там вже приїлася";
  • "І як завжди в коментарях "Хто ці всі люди? Де той, де інший?" Так, я також більшість не знаю, але це не важливо! Найважливіше це пісня, подача. Навпаки добре, що дають дорогу новим виконавцям, тим паче якщо музика класна. Оно GO_A як відбір та Євробачення допомогли вистрілити (але і вони молодці, провели чудову роботу). Виросли з чуваків з метро до зірок";
  • "Дуже цікаво послухати й побачити нових артистів";
  • "Ну цього року Україні, звичайно, нічого не світить, але можна було вибрати щось оригінальніше... Судячи з назв пісень майже всі тим чи іншим чином пов'язані або зачіпають тему війни. Так, це зараз головна тема у нас, але складається враження, що аж занадто експлуатують цю тему";

Автор: Марія Касій