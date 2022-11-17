"Хто всі ці люди": як українці реагують на фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023

Суспільний мовник оголосив фіналістів Національного відбору Євробачення-2023. Серед них і відомі вже особистості, і нові таланти. Читайте у матеріалі, як на такий вибір відреагували українці.

17 листопада Суспільне оголосило список усіх фіналістів Національного відбору на Євробачення-2023. Один з них відправиться у Ліверпуль, щоб представити Україну.

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Серед фіналістів і вже відомі зіркові обличчя, і знаменитості тіктока, і невідомі раніше великій публіці музиканти. Серед них:

2TONE – "Квітка"

Angelina – Stronger

DEMCHUK – Alive

FIINKA – "Довбуш"

Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

KRUTЬ – "Колискова"

Moisei – I'm Not Alone

OY Sound System – "Ой, тужу"

Tember Blanche – "Я вдома"

TVORCHI – Heart Of Steel



Фіналісти Нацвідбору / Фото з інстаграму Суспільного

Як у мережі реагують на фіналістів

, що фінал Національного відбору Євробачення-2023 пройде вже за місяць – 17 грудня у Києві. Він пройде в укритті, щоб дотриматися безпекових норм.

Відбір вже прокоментувала Злата Огнєвіч, яка хотіла стати суддею Нацвідбору, а також Джамала, яка потрапила в трійку журі завдяки голосуванню. Зірки побажали артистам успіхів.

Та українці по-різному відреагували на такий список імен різноманітних виконавців. Одні пишуть, за кого вболіватимуть у фіналі:

" TVORCHI найкращі ";

"; "Творчі єдині хто, роблять музику, яку можливо слухати";

"Лілу злили, я за Джері Хейл, назва пісні інтригуюча";

"Ніхто з фіналістів особливо не подобається, цікаво послухати Круть і Джері".

Інші ж дорікають команді, яка обирала представників. Хтось вважає, що "злили" достойних виконавців, хтось вперше бачить імена музикантів, а іншим здається, що заради відомих зірок "прибрали" сильних.

"Хіба тіктокер Демчук настільки краще, ніж Tòнка та Лілу45? Приємно тільки, що OY Sound System пройшла в фінал, вона зацікавила мене в щоденниках від Суспільного";

"Хто половина з цих людей?";

"Розчарування. Де Skylerr? Вона однозначно мала бути у шортлисті. У неї кожна пісня потенційний хіт, не вірю, що для відбору вона щось погане підготувала. Ну все зрозуміло, відбір роблять під Джеррі Хейл чи Круть";

"Порозчищали сильних для знайомої четвірки. Убогість";

"Чекала Лілу45, але схоже вирішили обрати більш медійних артистів".

Інші ж діляться своїми думками та бажають успіху фіналістам: