Сотні троянд і повітряних кульок: Іванна Онуфрійчук показала сюрприз від чоловіка-мільйонера

У лютому ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук вийшла заміж за казахського мільйонера Алмаза. Її подружнє життя схоже на казку, адже коханий ледь не щодня вражає романтичними сюрпризами.

Новоспечене подружжя на власному прикладі доводить, що стосунки на відстані можливі: Іванна Онуфрійчук живе в Україні, а Алмаз – у Швейцарії. Свою відсутність доларовий мільйонер компенсує приголомшливими подарунками, кожен з яких перевершує попередній.

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Так, розкішна квартира ведучої "Танців з зірками" перетворилась на оранжерею. Їй доставили сотні червоних і білих троянд, повітряних кульок у формі сердець, безліч м'яких ведмедиків, фруктів і корисних солодощів.

Безумовно, ефектним сюрпризом від чоловіка Іванна Онуфрійчук похизувалась перед 275-тисячною аудиторією в інстаграмі. Вона натякнула, що заради неї мільйонер готовий на все.

Справжній чоловік проявляє любов вчинками, турбується й підтримує, оберігає від усього світу у своїх міцних обіймах. А якщо буде потрібно, то й зірочку з неба дістане, аби кохана була щаслива,

– підписала закохана телеведуча.

Нагадаємо, у Швейцарії казахський бізнесмен Алмаз влаштував для Іванни Онуфрійчук не менш романтичний сюрприз. Удвох вони політали на повітряній кулі над зеленими горами й блакитними озерами. Ба більше, на висоті пташиного польоту чоловік спромігся нагодувати кохану стравами високої кухні.