Колишній Слави Камінської не став засуджувати тих, хто втік за кордон через страх, небезпеку та розруху. Він і сам відправив би сім'ю в Європу, але зараз та відсиджується на Західній Україні. Однак Едгар закликає біженців-співвітчизників залишатися людьми, не сідати на шию європейцям.

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Едгар Камінський звернувся до українських біженців

Друзі та клієнти пластичного хірурга з Європи все частіше надсилають йому відео, на яких українці веселяться, "жирують" та дебоширять у готелях і сім'ях, які дали їм прихисток. Він каже, що це залишиться на їхній совісті, але просить не ганьбити Батьківщину.

Якщо вас прийняли, допомогли – будьте ввічливими, подякуйте, допоможіть. Слідкуйте за собою та своїми емоціями. Буде неприємно чути, що Європа дала домівку невихованим людям, які прикидаються біженцями,

– емоційно заявив Едгар Камінський.

"Ми обов'язково переможемо, ви повернетеся додому, тому нехай про вас, про нас, про Україну залишиться приємне враження. Дякую", – додав він з вірою у перемогу.

Едгар Камінський / Фото з інстаграму пластичного хірурга

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Повний текст публікації Едгара Камінського:

Соромно, прикро, але змушений написати цей текст. Звернення до тих, хто покинув країну на час війни. Відправте прохання друзям та знайомим.

Я не буду і не раджу нікого обговорювати, засуджувати тих, хто покинув країну: як, чому, коли. У кожного свій страх, свої наміри і причина залишити країну під час війни. Я сам був би не проти, якби моя сім'я почувала себе захищеною психологічно і була в безпеці фізично. Я буду чесним, сім'ю відправив на західну частину країни, сам залишився у Києві.

Але. Мені неприємно, коли мені надсилають відео з Європи від місцевих мешканців, клієнтів, де українці, які перетнули кордон, починають веселитися, святкувати або навпаки – починають поводитися неввічливо у сім'ях, готелях, місцях, які їм надали для захисту. Поводяться нескромно, хизуючись своїм статком. Так, це поодинокі відео, інформація у мене, але якщо надсилають мені, то, впевнений, це не поодинокі випадки. Це залишиться на вашій совісті, і це ваша справа, але що подумають про вас та про нашу країну іноземці?

Якщо вас прийняли, допомогли – будьте ввічливими, подякуйте, допоможіть. Слідкуйте за собою та своїми емоціями. Буде неприємно чути, що Європа дала домівку невихованим людям, які прикидаються біженцями.

Якщо ви перетнули кордон на автомобілі, то допоможіть мешканцям країни, яка вам допомогла: залиште сім'ю в готелі або в домі, квартирі, візьміть свій автомобіль та допомагайте перетинати кордон іншим мешканцям нашої країни. Не перекидайте усі обов'язки на місцевих. Якщо допомогли вам – допоможіть своїм.

Ми обов'язково переможемо, ви повернетеся додому, тому нехай про вас, про нас, про Україну залишиться приємне враження. Дякую.

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