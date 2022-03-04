Бывший Славы Каминской не стал осуждать тех, кто сбежал за границу из-за страха, опасности и разрухи. Он и сам отправил бы семью в Европу, но те сейчас отсиживаются на Западной Украине. Однако Эдгар призывает беженцев-соотечественников оставаться людьми, не садиться на шею европейцам.

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Эдгар Каминский обратился к украинским беженцам

Друзья и клиенты пластического хирурга из Европы все чаще присылают ему видео, на которых украинцы веселятся, "жируют" и дебоширят в гостиницах и семьях, которые дали им убежище . Он говорит, что это останется на их совести, но просит не позорить Родину.

Если вас приняли, помогли – будьте вежливы, поблагодарите, помогите. Следите за собой и своими эмоциями. Будет неприятно слышать, что Европа дала дом невоспитанным людям, которые притворяются беженцами,

– эмоционально заявил Эдгар Каминский.

"Мы обязательно победим, вы вернетесь домой, поэтому пусть о вас, о нас, об Украине останется приятное впечатление. Спасибо", – добавил он с верой в победу.

Эдгар Каминский / Фото из инстаграммы пластического хирурга

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Полный текст публикации Эдгара Каминского:

Стыдно, досадно, но вынужден написать этот текст. Обращение к тем, кто покинул страну во время войны. Отправьте просьбу друзьям и знакомым.

Я не буду и не советую никого обсуждать, осуждать покинувших страну: как, почему, когда. У каждого свой страх, свои намерения и причина покинуть страну во время войны. Я сам был бы не против, если бы моя семья чувствовала себя психологически защищенной и была в безопасности физически. Я буду честен, семью отправил на западную часть страны, сам остался в Киеве.

Но. Мне неприятно, когда мне посылают видео из Европы от местных жителей, клиентов, где украинцы, пересекшие границу, начинают веселиться, праздновать или наоборот – начинают вести себя невежливо в семьях, гостиницах, местах, которые им предоставили для защиты. Ведут себя нескромно, щеголяя своим достатком. Да, это единичные видео, информация у меня, но если присылают мне, то, уверен, это не единичные случаи. Это останется на вашей совести, и это ваше дело, но что подумают о вас и нашей стране иностранцы?

Если вас приняли, помогли – будьте вежливы, поблагодарите, помогите. Следите за собой и своими эмоциями. Будет неприятно слышать, что Европа дала дом невоспитанным людям, которые притворяются беженцами.

Если вы пересекли границу на автомобиле, помогите жителям страны, которая вам помогла: оставьте семью в отеле или в доме, квартире, возьмите свой автомобиль и помогайте пересекать границу другим жителям нашей страны. Не опрокидывайте все обязанности на местных. Если помогли вам – помогите своим.

Мы обязательно победим, вы вернетесь домой, поэтому пусть о вас, нас, об Украине останется приятное впечатление. Спасибо.