Відома українська акторка Ксенія Мішина зізналась, що її критикують через вживання російської мови. Зірка закликала фанів не розпалювати ворожнечу.

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Ксенія Мішина звернулась до українців

Акторка розповіла, що все більше бачить від українок повідомлення з критикою через мову чи місце проживання.

"Не та мова, місцезнаходження, або чого ти посміхаєшся, коли в країні війна…". Я тут якось намагалася в коментарях заткнути рот рашисту з приводу моєї мови, аргументуючи свободою українського народу, і тут в запеклій інстаграмній боротьбі якась україночка під цим дописом раптом вирішила, що ніякої свободи нема, куснувши за мою російську мову. І уся моя адвокатура рухнула в момент", – поділилась Ксенія Мішина.

Зірка зауважила, що зараз наче настала мода вказувати всім, де їм бути та як розмовляти.

Так от, якщо ви думаєте, що такими своїми коментарями та діями ви доказуєте свою гідність та позицію, то, на жаль, ви тільки народжуєте сором та дурість, які зараз на руку знаєте кому!

– підкреслила актриса.

Ксенія Мішина підсумувала словами про те, що зараз існує лиш один варіант – бути об'єднаними та відданими. Так, щоб ворог навіть не сумнівався у нашій цілісності.



Ксенія Мішина з сином / Фото з інстаграму зірки

Цікаво, що зараз все більше російськомовних українців переходять на державну мову – серед них і медійні особистості – Олексій Дурнєв, Анна Трінчер, Катя Реп'яхова.

Важливо, що зірки й самі закликають переходити на українську. Але не тому, що вони начебто "зазнають утисків", а тому, що мова демонструє їхню позицію. Також блогери просять україномовних людей не присоромлювати інших за помилки, а допомагати та підбадьорювати.