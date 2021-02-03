Українська фешн-фотографиня Соня Плакидюк перед початком проєкту "Супермодель по-українськи" переживала депресію. Але їй вдалось перемогти її через дзвінок незнайомого.

Джерело: "Предметка" на Новому каналі

31-річна українська фешн-фотографиня та експертка модельного реаліті-шоу Соня Плакидюк розповіла, як вона потрапила на проєкт "Супермодель по-українськи".

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Соня Плакидюк поборола депресію

Зірка зізналась, що перед проєктом вона пройшла непростий шлях. У фотографині почалась депресія й вона місяць не могла її побороти.

Я була в депресії і зробила помилку, яку більше ніколи не скоювала: мені було так погано, що я на все забила. Це був єдиний місяць в моєму житті, коли не відповідала на дзвінки ні від кого. Я опинилася на дні відчаю,

– розповіла Соня Плакидюк.

Експертка додала, що тоді вона намагалась уникнути будь-яких контактів як зі знайомими, так і з незнайомими людьми. Але одного разу в таксі їй зателефонував незнайомий номер. Соня Плакидюк наголосила, що певна сила змусила її відповісти на дзвінок.

"Я їхала в таксі, мені наполегливо телефонував незнайомий номер. Я і від знайомих-то трубку не брала, а від незнайомих так поготів. Але чомусь відповіла. Саме тоді мене і запросили на тракти (проби для телеведучих, – Showbiz). Камери творять зі мною чудеса: незважаючи на депресію, на трактах я була веселою і живою", – розповіла Соня Плакидюк.

Інтерв'ю з Сонею Плакидюк: дивіться відео "Предметка" онлайн